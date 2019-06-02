Кремль заплатит 150 тыс долларов тому, кто подсчитать "ущерб" Крыму от Украины

На сайте госзакупок РФ разместили тендер на исследование

Фото: Pixabay

На российском сайте госзакупок разместили тендер на выполнение так называемого исследования для "оценки ущерба", нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год, пока ныне аннексированный полуостров находился под контролем Украины. Начальная стоимость исследования – десять миллионов российских рублей, то есть более 150 тысяч долларов, сообщило "Крым.реалии".

Заказчиком данного исследования является Государственная дума России. Они хочет увидеть сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и во время аннексии.

Указывается, что заявки принимаются до 27 июня. Исполнителя должны выбрать 11 июля по итогам конкурса.

Напомним, мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает мировое сообщество потребовать от России освободить задержанных в оккупированном Крыму крымскотатарских активисток. Ранее стало известно, что в Бахчисарае 30 мая сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали крымскотатарскую активистку, жену фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", координатора инициативы "Крымское детство" Мумине Салиеву.

Всего по состоянию на апрель 2019 году в Крыму 86 человек были лишены свободы в рамках политически мотивированного уголовного преследования.

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