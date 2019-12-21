Россия на четыре дня перекрыла Керченский пролив: стала известна причина

/ Фото: Facebook

Россия, которую ранее призывали не препятствовать судоходству в Керченском проливе, на четверо суток перекрыла движение через Керченский пролив. Об этом в Facebook сообщил главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко

"Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение Керченским проливом на 4 суток – с 21 по 24.12.19. Почему? Потому что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд", - написал он.

Ранее Министерство транспорта России призвало судовладельцев и операторов водного транспорта воздержаться от выхода судов в акваторию моста через Керченский пролив с 21 до 24 декабря "в связи с проведением технологических работ".

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Как сообщалось, на следующей неделе будет запущено пассажирское железнодорожное сообщение России с оккупированным Крымом. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.

Напомним, в марте Владимир Путин посетил оккупированный Крым по случаю "празднования" россиянами пятой годовщины аннексии полуострова.

В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, говоря о визите Путина в Крым, сказал, что преступника тянет на место преступления. Он убежден, что президент РФ окажется на скамье подсудимых Международного трибунала.

А вот самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов признал ухудшение жизни в Крыму после его аннексии Россией. По его словам, наибольшая проблема – это высокие цены на лекарства и еду, а в больницах не хватает толковых специалистов.

А тем временем Украина собирается подсчитать потери из-за аннексии Крыма.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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