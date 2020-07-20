Россия начала строить в оккупированной Керчи военные корабли

В незаконно аннексированном Крыму началось строительство первого российского вертолетоносца – по этому поводу, в очередной раз нарушив украинское законодательство, на полуостров 20 июля приехал президент РФ Владимир Путин.

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Как сообщили в пресс-службе Кремля, универсальные десантные корабли-вертолетоносцы "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" были заложены на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Керчи. Путин принимал участие в заложении корабельной доски "Ивана Рогова".

Предполагается, что длина кораблей будет составлять 220 метров, а водоизмещение – 25 тыс. тонн. При этом, каждый из них сможет переносить более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев.

После спуска на воду Кремль хочет ввести вертолетоносцы в состав ВМФ РФ.

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Напомним, что это уже не первый визит Владимира Путина в оккупированный Крым с начала года – в последний раз он приезжал на полуостров 18-19 марта для встречи с подконтрольными Москве местными "властями". Немного ранее, в январе, Путин в Крыму наблюдал за масштабными учениями российского флота.

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Украина неоднократно осуждала незаконные поездки российского лидера на полуостров и направляла дипломатические ноты. В МИД заявляли, что никакие поездки российских чиновников не изменят статус украинского Крыма.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил визиты Путина в Крым.

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