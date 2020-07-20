Українська
$ 27,36
31,26
  1. Новости в регионах
  2. Новости Крыма

Россия начала строить в оккупированной Керчи военные корабли

20 июля, 15:39

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Первые российские вертолетоносцы Кремль хочет построить именно в аннексированном Крыму

В незаконно аннексированном Крыму началось строительство первого российского вертолетоносца – по этому поводу, в очередной раз нарушив украинское законодательство, на полуостров 20 июля приехал президент РФ Владимир Путин.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе Кремля, универсальные десантные корабли-вертолетоносцы "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" были заложены на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Керчи. Путин принимал участие в заложении корабельной доски "Ивана Рогова".

Предполагается, что длина кораблей будет составлять 220 метров, а водоизмещение – 25 тыс. тонн. При этом, каждый из них сможет переносить более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев.

После спуска на воду Кремль хочет ввести вертолетоносцы в состав ВМФ РФ.

В тренде
На Донбассе ВСУ ответили на обстрелы: боевики понесли потери

Напомним, что это уже не первый визит Владимира Путина в оккупированный Крым с начала года – в последний раз он приезжал на полуостров 18-19 марта для встречи с подконтрольными Москве местными "властями". Немного ранее, в январе, Путин в Крыму наблюдал за масштабными учениями российского флота.

Реклама

Украина неоднократно осуждала незаконные поездки российского лидера на полуостров и направляла дипломатические ноты. В МИД заявляли, что никакие поездки российских чиновников не изменят статус украинского Крыма.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил визиты Путина в Крым.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым вертолет Керчь Владимир Путин армия России ВМФ России вертолетоносец

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия подняла по тревоге войска: в МИД Украины рассказали, что это значит
Россия подняла по тревоге войска: в МИД Украины рассказали, что это значитПолитика
900 зараженных и тест на въезде: что известно о ситуации с COVID-19 в Крыму
900 зараженных и тест на въезде: что известно о ситуации с COVID-19 в КрымуКрым
Отношения испортились не из-за Крыма: Путин сделал заявление об Украине
Отношения испортились не из-за Крыма: Путин сделал заявление об УкраинеПолитика
Россия не войдет в переговорную площадку по Крыму: интервью с Дмитрием Кулебой
Россия не войдет в переговорную площадку по Крыму: интервью с Дмитрием КулебойПолитика
Украину ждет максимальная дезинтеграция из пространства СНГ: Кулеба раскрыл детали
Украину ждет максимальная дезинтеграция из пространства СНГ: Кулеба раскрыл деталиПолитика
Страшно красиво: в Крыму пронесся мощный смерч, появилось видео стихии
Страшно красиво: в Крыму пронесся мощный смерч, появилось видео стихииКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять