Россия не собирается решать проблему водоснабжения Крыма – экс-депутат Госдумы

Российский оппозиционер Боровой считает, что Кремль вместо решения актуальных проблем опять завалит население пропагандой о благополучии Крыма

Российский оппозиционер, экс депутат Госудмы Константин Боровой, который недавно объяснил резкий обвал рейтинга президента РФ Владимира Путина, заявил, что Россия не собирается решать проблему с водой в аннексированном Крыму.

Как рассказал Боровой в интервью "Апострофу", вместо решения актуальной проблемы водоснабжения оккупированного полуострова российские власти будут с помощью пропаганды создавать картину благополучия в аннексирнованном Крыму.

"В начале кампании по захвату Крыма была попытка сохранить водный поток. Сейчас, похоже, люди, формирующие повестку по поводу Крыма, уже не считают это принципиальным и важным моментом. Российская пропаганда научилась оперировать виртуальными событиями", – рассказал Боровой.

По словам российского оппозиционера, само по себе благополучие оккупированного полуострова российские власти не интересует – Кремлю важен только контроль над территорией.

"Для россиян вполне достаточно сообщений и придуманных примеров, что Крым благополучно развивается. При этом благополучное развитие само по себе Кремлю не нужно. Им не нужно там население, зона отдыха, коммерческая деятельность – Кремлю достаточно контроля над территорией", – отметил экс-депутат Госдумы.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев выразил мнение о том, что президенту России Владимиру Путину оккупированный Крым нужен исключительно как военная база, и он не будет спасать полуостров от засухи.

В свою очередь, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предрекал полномасштабную экологическую катастрофу Крыму. По его словам, из-за засухи на полуострове погибает растительность и происходить засоление грунта.

Как известно, в апреле прошлого года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации.