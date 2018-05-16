Россия открыла автомобильное движение по Крымскому мосту

Сегодня, 09:41

Открытие незаконно построенного моста уже осудили в Украине, Европе и США

Крымский мост. Фото: facebook.com/Krymsky.bridge
Крымский мост. Фото: facebook.com/Krymsky.bridge

Сегодня рано утром состоялось открытие автомобильного движения по Керченскому мосту из Кубани в оккупированный Крым, сообщает сайт Крымского моста.

Автодорога открылась в 5:30 по московскому времени. Поток машин из Керчи и Тамани встретился на судоходной арке. Первыми по новой трассе через Керченский пролив проехали автомобили жителей из более 20 городов Крыма и Кубани. За автомобилистами с обеих сторон ехали байкеры.

Максимальная разрешенная скорость движения на мосту и подходах составляет 90 км/ч, остановки запрещены. Для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту установлено 10 автоматических комплексов. Вся информация поступает в Центральный диспетчерский пункт, расположенный в Производственной базе эксплуатационной службы моста на Таманском полуострове.

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Напомним, вчера, когда президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Стоит отметить, что мост был построен незаконно, без согласия на то Украины. Эту стройку века уже осудили и в Евросоюзе, и в США. В свою очередь Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Также украинская сторона намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.

В материале "Сегодня" вы можете узнать подробно, чем грозит Украине открытие Керченского моста. Один из российских ученых даже прогнозирует в будущем обрушение моста.

Строительство этого объекта, который должен соединить аннексированный Крым с материковой частью РФ, началось в 2015 году. Бюджет строительства составляет около $5 млрд. Протяженность моста, который будет состоять из автомобильной и железнодорожной части, — 19 км. Открытие прошло с участием президента РФ, который уделяет строительству моста большое медийное значение.
Россия, Крым, керченский мост, крымский мост

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"Сегодня"

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