Россия открыла автомобильное движение по Крымскому мосту
Открытие незаконно построенного моста уже осудили в Украине, Европе и США
Сегодня рано утром состоялось открытие автомобильного движения по Керченскому мосту из Кубани в оккупированный Крым, сообщает сайт Крымского моста.
Автодорога открылась в 5:30 по московскому времени. Поток машин из Керчи и Тамани встретился на судоходной арке. Первыми по новой трассе через Керченский пролив проехали автомобили жителей из более 20 городов Крыма и Кубани. За автомобилистами с обеих сторон ехали байкеры.
Максимальная разрешенная скорость движения на мосту и подходах составляет 90 км/ч, остановки запрещены. Для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту установлено 10 автоматических комплексов. Вся информация поступает в Центральный диспетчерский пункт, расположенный в Производственной базе эксплуатационной службы моста на Таманском полуострове.
Напомним, вчера, когда президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.
Стоит отметить, что мост был построен незаконно, без согласия на то Украины. Эту стройку века уже осудили и в Евросоюзе, и в США. В свою очередь Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Также украинская сторона намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.
В материале "Сегодня" вы можете узнать подробно, чем грозит Украине открытие Керченского моста. Один из российских ученых даже прогнозирует в будущем обрушение моста.
Строительство этого объекта, который должен соединить аннексированный Крым с материковой частью РФ, началось в 2015 году. Бюджет строительства составляет около $5 млрд. Протяженность моста, который будет состоять из автомобильной и железнодорожной части, — 19 км. Открытие прошло с участием президента РФ, который уделяет строительству моста большое медийное значение.
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