Россия открыла автомобильное движение по Крымскому мосту

Сегодня рано утром состоялось открытие автомобильного движения по Керченскому мосту из Кубани в оккупированный Крым, сообщает сайт Крымского моста.

Автодорога открылась в 5:30 по московскому времени. Поток машин из Керчи и Тамани встретился на судоходной арке. Первыми по новой трассе через Керченский пролив проехали автомобили жителей из более 20 городов Крыма и Кубани. За автомобилистами с обеих сторон ехали байкеры.

Максимальная разрешенная скорость движения на мосту и подходах составляет 90 км/ч, остановки запрещены. Для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту установлено 10 автоматических комплексов. Вся информация поступает в Центральный диспетчерский пункт, расположенный в Производственной базе эксплуатационной службы моста на Таманском полуострове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Керченский мост несет серьезную угрозу для Украины: в прокуратуре объяснили ситуацию

Напомним, вчера, когда президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Стоит отметить, что мост был построен незаконно, без согласия на то Украины. Эту стройку века уже осудили и в Евросоюзе, и в США. В свою очередь Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Также украинская сторона намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.

В материале "Сегодня" вы можете узнать подробно, чем грозит Украине открытие Керченского моста. Один из российских ученых даже прогнозирует в будущем обрушение моста.

Строительство этого объекта, который должен соединить аннексированный Крым с материковой частью РФ, началось в 2015 году. Бюджет строительства составляет около $5 млрд. Протяженность моста, который будет состоять из автомобильной и железнодорожной части, — 19 км. Открытие прошло с участием президента РФ, который уделяет строительству моста большое медийное значение.