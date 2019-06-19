Россия перебросила в Крым тактическую авиацию

В крупных учениях оккупанты задействовали десятки самолетов и вертолетов

Фото: Минобороны РФ

Россия продолжает переброску солдат и вооружения в оккупированный Крым. Оккупанты проводят масштабные командно-штабные учения, в которых задействована авиация и силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

Так, на оперативные аэродромы в Краснодарском крае и Крыму перебазированы несколько десятков истребителей, перехватчиков и вертолетов.

"Экипажи армейской и оперативно-тактической авиации авиационных соединений армии ВВС и ПВО ЮВО в Волгоградской, Ростовской областях и на Ставрополье совершили перебазирование на оперативные аэродромы в Краснодарском крае и Крыму в рамках учений с объединением ВВС и ПВО ЮВО", – сказал Астафьев.

Российские военные отработали вывод аэродромов базирования из-под удара авиации условного противника и выполнили нормативы по отражению ракетных ударов и передислокации на оперативные аэродромы. После этого авиация нанесла ответно-встречный удар с применением авиационных средств поражения на авиационных полигонах в Краснодарском крае, Астраханской области и Крыму.

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Всего в тренировке задействовано около 70 самолетов, в том числе истребители Су-27СМ3, Су-30М2, истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25СМ3, а также около 30 вертолетов армейской авиации Ми-8АМШ "Терминатор", Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор" и Ми-35.

Как сообщали новости "Сегодня", американская разведка зафиксировала оружие оккупантов в Крыму со спутника. На фото можно увидеть, что оружия оказалось больше, чем рассказывала ранее Россия.

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