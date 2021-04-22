Россия перебросила в Крым военную технику аж из Забайкалья: видео эшелона

Россия продолжает перебрасывать в оккупированный Крым военную технику. На этот раз заметили военный эшелон, который прибыл за несколько тысяч километров со специальной техникой.

Реклама

Новые доказательства обнародовала группа Conflict Intelligence Team, как на полуостров переправляют военную технику аж из Забайкалья, а это более семи тысяч километров.

Расследователи рассмотрели на эшелоне радиолокационную станцию "Каста", которая есть на вооружении только одного радиотехнического полка в Забайкалье. Вероятно, что именно его и перебрасывают в Крым.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Евросоюзе заявили, что РФ стянула к границам Украины крупнейшую в истории группу войск. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия разместила около 150 тысяч солдат. А в Офисе президента озвучивали причину, зачем Путин подтянул войска к Украине.

Тем временем Россия сегодня начала масштабные военные учения в Крыму в рамках внезапной проверки боеготовности войск. В них будут задействованы и сухопутные войска, и силы ПВО, и корабли.

Реклама

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама