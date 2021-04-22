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Россия перебросила в Крым военную технику аж из Забайкалья: видео эшелона

22 апреля, 10:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Международные расследователи обнародовали новые доказательства усиления Россией группировки войск на полуострове

Россия продолжает перебрасывать в оккупированный Крым военную технику. На этот раз заметили военный эшелон, который прибыл за несколько тысяч километров со специальной техникой.

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Новые доказательства обнародовала группа Conflict Intelligence Team, как на полуостров переправляют военную технику аж из Забайкалья, а это более семи тысяч километров.

Расследователи рассмотрели на эшелоне радиолокационную станцию "Каста", которая есть на вооружении только одного радиотехнического полка в Забайкалье. Вероятно, что именно его и перебрасывают в Крым.

В тренде
Россия за месяц построила в Крыму огромный военный лагерь (фото со спутника)
Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Евросоюзе заявили, что РФ стянула к границам Украины крупнейшую в истории группу войск. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия разместила около 150 тысяч солдат. А в Офисе президента озвучивали причину, зачем Путин подтянул войска к Украине.

Тем временем Россия сегодня начала масштабные военные учения в Крыму в рамках внезапной проверки боеготовности войск. В них будут задействованы и сухопутные войска, и силы ПВО, и корабли.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия Крым военная техника

Источник: Сегодня

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