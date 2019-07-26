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Россия планирует построить СИЗО в аннексированном Крыму

26 июля, 20:19

На новый изолятор Россия планирует потратить три млн рублей

Фото: Pixabay

Россия планирует построить в оккупированном Крыму новый следственный изолятор на 1,5 тысячи мест.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

СИЗО построят в Симферопольском районе в два этапа. Сначала — объект на 1 тысячу мест площадью около 40,8 тысячи кв.м, а затем — на 500 мест, ориентировочной площадью — около 13,6 тысячи кв.м. метров.

На новый изолятор планируют потратить 3 млн рублей.

Проблема переполнения СИЗО в оккупированном Крыму возникла после его российской аннексии. Единственный следственный изолятор находится в Симферополе и он переполнен, на что указывал генпрокурор России Юрий Чайка и руководство крымского ФСИН.

В 2018 году в Крыму разгорелся скандал. В отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова возбудили уголовное дело. Следком России обвинил чиновника в растрате 200 миллионов рублей при строительстве СИЗО в Симферополе.

Напомним, что ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму в ботсаду заменят статую богини на бюст Ленина

Напомним, в Крыму местные жители все чаще фиксируют появление мусорных свалок, спящих на лавочках пьяных "туристов" , загрязнение любимых мест отдыха и сброс канализации в моря прямо в прибрежной полосе. В своем Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым показала "достижения" оккупантов в Севастополе, под Балаклавой, Евпатории, которая была популярным детском курортом, а также в других местах полуострова.

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Тег Россия, Крым, СИЗО

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Источник:

Крым.Реалии

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