Россия побряцала оружием в оккупированном Севастополе
Расчеты противовоздушной обороны ПВО фрегата ЧФ "Адмирал Макаров" провели тренировку по отражению средств воздушного нападения противника
Черноморский флот РФ провел учения в оккупированном Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) фрегата Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров" провели тренировку по отражению средств воздушного нападения противника при стоянке корабля в пункте базирования. По замыслу занятия, авиация условного противника при подлёте к пункту постоянного базирования кораблей в порту Севастополь (был оккупирован Россией в марте 2014 года, – Ред.) произвела запуск крылатых ракет", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что в ходе тренировки совместно с расчетами ПВО других кораблей было проведено целераспределение угроз с воздуха для эффективного уничтожения воздушных целей.
Ранее Россия провела военные учения в оккупированном Крыму – ракетные дивизионы С-400 "Триумф" совершили запуски по условным воздушным целям.
Ранее сообщалось, что в оккупированном россиянами Крыму по тревоге были подняты дивизионы береговых противокорабельных комплексов "Бастион" и "Бал", а также берегового ракетного комплекса "Утес".
Также недавно стало известно о переброске Россией в Крым 100 современных самолетов. В разведке отметили, что авиация и ракетные силы оккупантов имеют возможность для удара почти по всей территории Украины.
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