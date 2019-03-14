Россия побряцала оружием в оккупированном Севастополе

Расчеты противовоздушной обороны ПВО фрегата ЧФ "Адмирал Макаров" провели тренировку по отражению средств воздушного нападения противника

Фото: Минобороны РФ

Россия побряцала оружием в оккупированном Севастополе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a57/6d6/5c8a576d6b15a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a57/6d6/5c8a576d6b15a.jpg 2019-03-14T15:28:00+02:00 Крым Расчеты противовоздушной обороны ПВО фрегата ЧФ «Адмирал Макаров» провели тренировку по отражению средств воздушного нападения противника

Черноморский флот РФ провел учения в оккупированном Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) фрегата Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров" провели тренировку по отражению средств воздушного нападения противника при стоянке корабля в пункте базирования. По замыслу занятия, авиация условного противника при подлёте к пункту постоянного базирования кораблей в порту Севастополь (был оккупирован Россией в марте 2014 года, – Ред.) произвела запуск крылатых ракет", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе тренировки совместно с расчетами ПВО других кораблей было проведено целераспределение угроз с воздуха для эффективного уничтожения воздушных целей.

Ранее Россия провела военные учения в оккупированном Крыму – ракетные дивизионы С-400 "Триумф" совершили запуски по условным воздушным целям.

Ранее сообщалось, что в оккупированном россиянами Крыму по тревоге были подняты дивизионы береговых противокорабельных комплексов "Бастион" и "Бал", а также берегового ракетного комплекса "Утес".

Также недавно стало известно о переброске Россией в Крым 100 современных самолетов. В разведке отметили, что авиация и ракетные силы оккупантов имеют возможность для удара почти по всей территории Украины.

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