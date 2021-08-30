Россия превращает Крым в ядерное хранилище: что грозит полуострову и Украине

Россияне пытаются восстановить в Крыму секретные тоннели и бункеры, которые когда-то лично курировал Берия, в советское время там хранили ядерное оружие

Россия завозит в Крым ядерное оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Кремль настолько обнаглел, что превращает наш Крым не просто в пороховую бочку, а в ядерную пороховую бочку – об этом свидетельствуют спутниковые данные и отчеты разведки. Когда же российские военные умудрились туда транспортировать ядерные боеголовки и зачем – корреспондент "Сегодня" Тарас Левченко провел собственное расследование.

Ядерное оружие в Крыму

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Недавно колючая проволока снова появилась в поселке Краснокаменка, где россияне пытаются восстановить секретные тоннели и бункеры, которые когда-то лично курировал председатель НКВД Лаврентий Берия, под кодовым названием "Феодосия-13". В советское время там хранили ядерное оружие.

"С 2014 года наблюдаются попытки россиян восстановить данный объект. Они там массово вывозили мусор с определенных полигонов, они там массово завозили военных", – говорит бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

За россиянами в Крыму уже не первый год следят из космоса. Снимки точны до метра, и они шокируют. Например, вблизи озера Донузлав даже на месте заброшенного коровника за время оккупации выросла военная база – сотни артиллерийских систем, бронированная техника, ракетные комплексы, вертолеты. А уже в Бельбеке под видом строительства гражданского аэропорта изменили длину взлетно-посадочной полосы и укрепили ее.

"Этот аэродром теперь может принимать все виды летательных аппаратов, самолеты стратегической авиации, включая те, которые являются носителями ядерного оружия", – говорят специалисты.

Запуск ядерного оружия не такой сверхсложный процесс, как кажется, и не личная ответственность лидера определенной страны с чемоданчиком. Стрельнуть что-то в голову может и рядовому солдату, пилоту или моряку. А если он надрессирован пропагандой? Или ошибется с кнопкой?

"Проблема тактического ядерного оружия заключается в том, что его сложно отследить. И применение тоже. Какую применили торпеду или ракету, можно понять, когда произошел взрыв", – утверждает руководитель безопасности проектов Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Павел Лакийчук.

"Когда Черноморский флот базировался в Украине на законных основаниях, на основе двустороннего договора с 1997 года, то тогда постоянно Украина смотрела за тем, чтобы Россия не смогла размещать ядерное оружие на своих самолетах, кораблях и так далее. Это было отдельное инспектирование. То есть Украина это проверяла", – добавляет заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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Таинственные объекты

А в данный момент проверить не может ни Украина, ни Международное агентство по атомной энергии.

"Если внимательно разобрать по подземкам Краснокаменку, она из себя представляет вот что: во-первых, такие три вида подковы сооружений для хранения боеголовок. И один огромный объект сейчас превращен в склад вооружения. То есть там автоматы, пулеметы, черт его знает что. Поэтому он охраняется военными, и вход в него закрыт", – рассказывает один из российских блогеров.

Видео из таинственной "Феодосии-13" он записал сразу после оккупации. То есть уже тогда российские военные полезли к объекту. И кто знает, что там в данный момент. Несмотря на кажущуюся запущенность, прошлогодние кадры от других блогеров свидетельствуют о работах на объекте.

А еще существует куча фотографий, на которых российские солдаты из войск радиационной, химической и биологической защиты радостно улыбаются вблизи "Феодосии-13". Там якобы уже есть 6 ядерных боеголовок. И при неправильном хранении они могут превратиться в ядовитую бомбу замедленного действия для всего полуострова.

"Или корабли прибывают из Севастополя в Новороссийск, где нагружаются ядерным оружием и направляются на боевую службу. Или на специальных судах, или железнодорожным транспортом это ядерное оружие доставляется на севастопольский арсенал", – предполагает руководитель безопасности проектов Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

Даже если ядерные боеголовки в Крыму – это просто блеф для давления на цивилизованный мир, опрошенные аналитики уверены – украинским властям необходимо продолжать готовиться к худшему и мгновенно отвечать на провокации.

"Можно сделать вывод, что россияне разработали молниеносную операцию с целью захвата критической инфраструктуры на юге Украины. Эта операция будет проводиться прежде всего морской пехотой, воздушно-десантными подразделениями. И они будут действовать по новой тактике для россиян – на вертолетах", – предупреждает заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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Напомним, Россия планирует сформировать во временно оккупированном Крыму новый десантно-штурмовой полк. Он появится на полуострове до 1 декабря.

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