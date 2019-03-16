Россия превратила Крым в военный плацдарм – МИД Эстонии

За пять лет оккупации гуманитарная ситуация в Крыму ухудшилась

Фото: Getty Images

Россия превратила Крым в военный плацдарм – МИД Эстонии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d9d/333/5c6d9d333affa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d9d/333/5c6d9d333affa.jpg 2019-03-16T13:36:00+02:00 Крым За пять лет оккупации гуманитарная ситуация в Крыму ухудшилась

Эстония выразила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, осудила аннексию Крыма Россией. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

"Мы решительно осуждаем этот акт (аннексию, – Ред.), который игнорировал как украинскую Конституцию, так и волю народа и представляет серьезную угрозу европейской безопасности и международному правопорядку. Для Эстонии Крым является и останется частью Украины", - говорится в заявлении.

Как отмечается, Россия использовала пять лет оккупации для массового усиления своего военного присутствия на полуострове.

"Крым стал плацдармом для российских вооруженных сил, стремящихся контролировать весь Черноморский регион и тем самым укрепить влияние России в более широком регионе", - говорится в заявлении.

Также Эстония осуждает серьезные нарушения международного права, совершенные Российской Федерацией в качестве оккупационной силы в Крыму: насильственная вербовка местных жителей в армию; принудительное принятие российского гражданства; захват имущества; и ограничение свободы слова и религии.

"За пять лет оккупации гуманитарная ситуация в Крыму ухудшилась: каждый, кому не нравится российская аннексия, находится в опасности. Особое давление оказывается на крымских татар, которых Москва преследовала и депортировала еще в советское время", - отмечают в МИД Эстонии.

Также Таллин строго осуждает необоснованное применение военной силы Российской Федерацией 25 ноября 2018 года против кораблей ВМС Украины в Керченском проливе и незаконное задержание военно-морского флота Украины.

"Это было вопиющее нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины, вызванное непосредственно оккупацией Крыма. Эскалация напряженности в России в регионе Азовского моря представляет собой явную угрозу безопасности во всей Европе", - говорится в заявлении.

Эстония неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Нарушения международного права должны иметь последствия. Мы поддерживаем политику непризнания аннексии Крыма, включая продолжение и пересмотр санкций и освобождение незаконно заключенных. Крайне важно обеспечить доступ международных организаций в Крым", - говорится в заявлении.

Ранее США заявили, что никогда не признают аннексии Крыма.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия превратила Крым в военный плацдарм – МИД Эстонии". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.