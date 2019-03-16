Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Россия превратила Крым в военный плацдарм – МИД Эстонии

Сегодня, 13:36

За пять лет оккупации гуманитарная ситуация в Крыму ухудшилась

Фото: Getty Images
Россия превратила Крым в военный плацдарм – МИД Эстонии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d9d/333/5c6d9d333affa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d9d/333/5c6d9d333affa.jpg Крым За пять лет оккупации гуманитарная ситуация в Крыму ухудшилась

Эстония выразила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, осудила аннексию Крыма Россией. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

"Мы решительно осуждаем этот акт (аннексию, – Ред.), который игнорировал как украинскую Конституцию, так и волю народа и представляет серьезную угрозу европейской безопасности и международному правопорядку. Для Эстонии Крым является и останется частью Украины", - говорится в заявлении.

Как отмечается, Россия использовала пять лет оккупации для массового усиления своего военного присутствия на полуострове.

"Крым стал плацдармом для российских вооруженных сил, стремящихся контролировать весь Черноморский регион и тем самым укрепить влияние России в более широком регионе", - говорится в заявлении.

Также Эстония осуждает серьезные нарушения международного права, совершенные Российской Федерацией в качестве оккупационной силы в Крыму: насильственная вербовка местных жителей в армию; принудительное принятие российского гражданства; захват имущества; и ограничение свободы слова и религии.

"За пять лет оккупации гуманитарная ситуация в Крыму ухудшилась: каждый, кому не нравится российская аннексия, находится в опасности. Особое давление оказывается на крымских татар, которых Москва преследовала и депортировала еще в советское время", - отмечают в МИД Эстонии.

Также Таллин строго осуждает необоснованное применение военной силы Российской Федерацией 25 ноября 2018 года против кораблей ВМС Украины в Керченском проливе и незаконное задержание военно-морского флота Украины.

"Это было вопиющее нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины, вызванное непосредственно оккупацией Крыма. Эскалация напряженности в России в регионе Азовского моря представляет собой явную угрозу безопасности во всей Европе", - говорится в заявлении.

Эстония неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Нарушения международного права должны иметь последствия. Мы поддерживаем политику непризнания аннексии Крыма, включая продолжение и пересмотр санкций и освобождение незаконно заключенных. Крайне важно обеспечить доступ международных организаций в Крым", - говорится в заявлении.

Ранее США заявили, что никогда не признают аннексии Крыма.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, Эстония, Крым, аннексия

Вы сейчас просматриваете новость " Россия превратила Крым в военный плацдарм – МИД Эстонии". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин серьезно ошибся с Крымом – экс-депутат Госдумы РФ

Сегодня, 11:19

Присоединение Крыма имело очень краткосрочный пропагандистский эффект, но нанесло колоссальный ущерб России

Пятая годовщина аннексии Крыма: Турция сделала четкое заявление

Сегодня, 10:59

Крым была аннексирован Россией в нарушение международного права на основании незаконного "референдума"

ЕС сделает заявление об аннексии Крыма

Вчера, 19:27

18 марта в Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел

Аннексией Крыма Путин все разрушил: Навальный рассказал об упадке в России

Вчера, 14:34

Вместо решения проблем в своей стране у Кремля на первом плане – Украина и Америка, говорит российский оппозиционер

Похороны Этуша: появились фото

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря

Марина Неелова: роман с Гарри Каспаровым и рождение ребенка

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Дочь Ольги Сумской похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Какие ноги. Ирина Шейк в мини-шортах на модном показе

"Это преступление!" В СФ РФ пригрозили Украине бойней и войной

''Рабство?" В Крыму жители резко восстали против оккупантов
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Вчера, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Вчера, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Вчера, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Певица Юлия Началова госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности