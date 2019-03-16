Россия превратила Крым в военный плацдарм – МИД Эстонии
За пять лет оккупации гуманитарная ситуация в Крыму ухудшилась
Эстония выразила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, осудила аннексию Крыма Россией. Об этом говорится в заявлении МИД страны.
"Мы решительно осуждаем этот акт (аннексию, – Ред.), который игнорировал как украинскую Конституцию, так и волю народа и представляет серьезную угрозу европейской безопасности и международному правопорядку. Для Эстонии Крым является и останется частью Украины", - говорится в заявлении.
Как отмечается, Россия использовала пять лет оккупации для массового усиления своего военного присутствия на полуострове.
"Крым стал плацдармом для российских вооруженных сил, стремящихся контролировать весь Черноморский регион и тем самым укрепить влияние России в более широком регионе", - говорится в заявлении.
Также Эстония осуждает серьезные нарушения международного права, совершенные Российской Федерацией в качестве оккупационной силы в Крыму: насильственная вербовка местных жителей в армию; принудительное принятие российского гражданства; захват имущества; и ограничение свободы слова и религии.
"За пять лет оккупации гуманитарная ситуация в Крыму ухудшилась: каждый, кому не нравится российская аннексия, находится в опасности. Особое давление оказывается на крымских татар, которых Москва преследовала и депортировала еще в советское время", - отмечают в МИД Эстонии.
Также Таллин строго осуждает необоснованное применение военной силы Российской Федерацией 25 ноября 2018 года против кораблей ВМС Украины в Керченском проливе и незаконное задержание военно-морского флота Украины.
"Это было вопиющее нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины, вызванное непосредственно оккупацией Крыма. Эскалация напряженности в России в регионе Азовского моря представляет собой явную угрозу безопасности во всей Европе", - говорится в заявлении.
Эстония неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Нарушения международного права должны иметь последствия. Мы поддерживаем политику непризнания аннексии Крыма, включая продолжение и пересмотр санкций и освобождение незаконно заключенных. Крайне важно обеспечить доступ международных организаций в Крым", - говорится в заявлении.
Ранее США заявили, что никогда не признают аннексии Крыма.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
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