Россия придумала новый способ принудительной паспортизации крымчан

Российские оккупационные власти продолжают принудительную паспортизацию Крыма. Теперь крымчан начали штрафовать за попытку пересечь админграницу с Крымом по украинскому паспорту. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".
При въезде на оккупированный полуостров ФСБ России требует от крымчан предъявлять паспорта РФ. Если у жителя Крыма нет с собой российского паспорта, а есть только украинский, российские пограничники выносят постановление о назначении административного наказания.
По утверждению ФСБ, украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным. Об этом говорится в документе, составленном 20 июля 2020 года на жительницу Крыма, которая возвращалась домой в Ялту из Киева.
Крымчанку оштрафовали на 2000 рублей (784 грн) по ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ (Нарушение правил пересечения Государственной границы РФ).
Таким образом, российские силовики принуждают крымчан предъявлять именно российский паспорт, выданный Россией в Крыму в нарушение международных норм в рамках принуждения к гражданству.
Читайте также: Россия не войдет в переговорную площадку по Крыму: интервью с Дмитрием Кулебой
Аналитик КПГ Александр Седов отмечает, что требование пользоваться "паспортами", которые власти РФ выдают в Крыму, при пересечении административной границы с оккупированным Крымом и отказ признавать законным паспорт гражданина Украины является одной из форм принуждения к получению гражданства страны-оккупанта, т.е. нарушением международного гуманитарного права, а именно статьи 45 Гаагской конвенции 1907 года (Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны).
Ранее сообщалось, что в Государственную думу РФ внесли законопроект, который позволит Кремлю добиваться экстрадиции тех граждан, которые призывают к "отчуждению территории РФ". Председатель Госдумы Вячеслав Володин предполагает, что действие законопроекта будет распространяться и на заявления украинских политиков о возвращении незаконно оккупированного Крымского полуострова.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк