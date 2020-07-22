Россия придумала новый способ принудительной паспортизации крымчан

Российские оккупационные власти продолжают принудительную паспортизацию Крыма. Теперь крымчан начали штрафовать за попытку пересечь админграницу с Крымом по украинскому паспорту. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

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При въезде на оккупированный полуостров ФСБ России требует от крымчан предъявлять паспорта РФ. Если у жителя Крыма нет с собой российского паспорта, а есть только украинский, российские пограничники выносят постановление о назначении административного наказания.

По утверждению ФСБ, украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным. Об этом говорится в документе, составленном 20 июля 2020 года на жительницу Крыма, которая возвращалась домой в Ялту из Киева.

Крымчанку оштрафовали на 2000 рублей (784 грн) по ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ (Нарушение правил пересечения Государственной границы РФ).

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Таким образом, российские силовики принуждают крымчан предъявлять именно российский паспорт, выданный Россией в Крыму в нарушение международных норм в рамках принуждения к гражданству.

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Аналитик КПГ Александр Седов отмечает, что требование пользоваться "паспортами", которые власти РФ выдают в Крыму, при пересечении административной границы с оккупированным Крымом и отказ признавать законным паспорт гражданина Украины является одной из форм принуждения к получению гражданства страны-оккупанта, т.е. нарушением международного гуманитарного права, а именно статьи 45 Гаагской конвенции 1907 года (Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны).

Ранее сообщалось, что в Государственную думу РФ внесли законопроект, который позволит Кремлю добиваться экстрадиции тех граждан, которые призывают к "отчуждению территории РФ". Председатель Госдумы Вячеслав Володин предполагает, что действие законопроекта будет распространяться и на заявления украинских политиков о возвращении незаконно оккупированного Крымского полуострова.

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