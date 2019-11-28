Россия признала ухудшение климата в Крыму после оккупации

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После начала оккупации украинского полуострова Россией в Крыму усилились угрозы экологических катастроф. Теперь в Минобороны РФ признали ухудшение климатических условий и предлагают доплачивать своим военным на полуострове из-за службы в неблагоприятных условиях. Об этом говорится в подготовленном российским ведомством проекте изменений в постановление правительства РФ.

Отмечается, что документ подготовлен в связи с ухудшением климатических условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации воинских частей на территории Республики Крым. Россияне обеспокоены нехваткой воды из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, который обеспечивал территорию Крыма на 80-87% объема забора воды до 2014 года.

"Из-за небольшого количества осадков и бедной речной сети на территории Крыма стала наблюдаться нехватка пресной воды, а площади орошаемых земель уменьшились с 400 тыс. га до 13,4 тыс. га", – говорится в документе.

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Также упоминается химическая катастрофа в Крыму, случившаяся из-за выбросов вредных веществ на заводе "Крымский титан" в августе 2018 года. Россияне считают, что к этому привела нехватка воды в технологическом процессе производства диоксида титана.

Теперь же Минобороны РФ предлагает приравнять несение службы в Крыму к прохождению службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях. Украинский полуостров оккупанты хотят признать пустынной и безводной местностью. В связи с этим российским военным и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти в Крыму хотят ввести коэффициент в размере 1,1 к денежному довольствию.

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Как сообщали новости "Сегодня", количество химикатов в море у берегов Крыма превышает норму. В сети появились документы с результатами исследований морской воды, и они шокируют.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 100 государств-членов ООН признали недействительным так называемый "крымский референдум" и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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