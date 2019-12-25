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Россия пустила поезд в Крым: в Украине открыли уголовное производство

25 декабря, 12:13

Незаконному запуску железнодорожного сообщения между РФ и Крымом дадут правовую оценку

Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Вскоре после объявления о завершении незаконного строительства моста через Керченский пролив Россия пустила по нему первый пассажирский поезд в нарушение международно признанной государственной границы Украины.

Российский поезд "Таврия" соединением Санкт-Петербург – Севастополь прибыл на аннексированный Крымский полуостров в ночь на 25 декабря. По данным СМИ, время в пути по Керченскому мосту составило около 24 минут.

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В связи с этим прокуратура Автономной республики Крым зарегистрировала уголовное производство. В пресс-службе ведомства сообщили, что по обращению представительства президента Украины в АРК данные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", – отметили в прокуратуре АРК.

Напомним, что о завершении строительства так называемого Керченского моста и готовности железнодорожной части переправы Россия заявила 23 декабря. Открывал железнодорожное соединение между материковой частью РФ и захваченным украинским полуостровом лично президент Владимир Путин.

Это вызвало осуждение не только Украины, но и со стороны Европейского союза, США и других представителей международного сообщества.

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Крым железная дорога поезда уголовное производство территориальная целостность АРК Керченский мост Крымский мост

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