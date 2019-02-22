Россия пустит пассажирские поезда по Керченскому мосту в Крым: названа дата
Оккупанты собираются раньше запланированного начать продажу билетов на первый пассажирский состав
Россия пустит поезда в оккупированный Крым через Керченский мост в конце года. Уже первый пассажирский состав пройдет 8 декабря. Об этом заявил "начальник дирекции по обслуживанию пассажиров" т.н. "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко.
"Дата определена. И нет никаких сомнений, есть полное понимание, что 8 декабря первый поезд придет в Крым. Принято, что продажа открывается за 45 суток, но есть договоренность, что билеты (на поезда в Крым) начнут продавать за 90 дней от 8 декабря", – сказал он.
По словам Резниченко, железнодорожными перевозками на украинский полуостров через незаконно построенный мост будет заниматься отдельная транспортная компания, которую определят в феврале или марте.
"Это будет предприятие с материка, хозяева подвижного состава. Мы ("КЖД") будем распоряжаться здесь инфраструктурой, которая есть, и организовывать здесь работу", – пояснил он.
По его словам, через Крымский мост с Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Стоимость проезда определит перевозчик, но планируется, что будет не выше, чем в среднем по России.
Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пустит поезда в аннексированный Крым уже в этом году. По его словам, российские мостостроители уже достроили железнодорожный обход к Керченскому мосту вокруг Краснодара и подход к этой транспортной развязке с Кавказского побережья.
Однако оккупантам не стоит быть такими оптимистичными, учитывая регулярные проблемы с незаконно построенным объектом. Так, например, в октябре прошлого года на Керченском мосту произошло ЧП – упал в море железнодорожный пролет. Инцидент случился на морском участке строительства между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания пролета на опоры.
Ему уже давно предрекают незавидную судьбу. Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар уверен, что Керченский мост долго не простоит и назвал главную проблему.
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