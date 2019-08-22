Россия снова хочет уничтожить украденную у Украины подлодку

Подводная лодка ВМС Украины "Запорожье" / Фото: Wikipedia

Российские военные пытаются уничтожить захваченную после незаконной аннексии Крыма украинскую подводную лодку "Запорожье".

Об этом стало известно после того, как 21 августа на российском портале государственных закупок появился тендер Минобороны РФ на "утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б".

На работы по утилизации из российской казны готовы выделить 193 млн рублей. Завершены они должны быть до 10 ноября 2020 года.

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О том, что это именно "Запорожье", свидетельствует то, что в распоряжении ВМФ России находится только одна подлодка проекта 641.

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Это уже вторая попытка России уничтожить единственную субмарину ВМС Украины. В прошлый раз тендер был объявлен в июне, но тогда Минобороны РФ отменило его по "решению заказчика".

Кроме того, "Сегодня" сообщали, какая еще украинская военная техника осталась в распоряжении России в результате оккупации и аннексии Крымского полуострова в 2014 году.

Что касается подводных лодок Военно-морского флота РФ, то в прошлом месяце на одной из них произошла авария, в результате которой погибли 14 российских офицеров. Подробнее о случившемся – в видеосюжете "Сегодня":

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