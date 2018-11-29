Россия сняла все дискуссии о денонсации Киевом соглашения по Азову – Марчук

Украинская сторона также будет настаивать на создании в рамках ТКГ отдельной рабочей группы по вопросам границы для обсуждения ситуации в акватории Черного и Азовского морей

Открытая атака военными РФ кораблей Военно-морских сил Украины (ВМСУ) в Азовском море закрыла все политические дискуссии о целесообразности денонсации Киевом договора с РФ от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, считает представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Евгений Марчук.

"Сегодня я даже не вижу предмета для дискуссии: денонсировать, или не денонсировать соглашение с РФ о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года…РФ перечеркнула это соглашение, и соглашение о госгранице", - сказал он ходе панельной дискуссии в рамках 2-й международной конференции по морской безопасности в Киеве в четверг.

Как сообщил Марчук, в связи с военным обострением ситуации на границе с РФ, и в первую очередь, в Черноморско-Азовском бассейне, украинская сторона также будет настаивать на создании в рамках ТКГ отдельной рабочей группы по вопросам границы для обсуждения ситуации в акватории Черного и Азовского морей.

В этой связи он уточнил, что российская сторона выступает категорически против создания этой рабочей группы.

"Россия категорически против создания отдельной рабочей группы по вопросам границы. И теперь понятно (почему): потому что Азовское море – это тоже граница", – сказал он.

Марчук также акцентировал, что единственная площадка, где Украина и РФ могли бы обсудить текущую ситуацию, это "Нормандская четверка", которая, напомнил он, собиралась более чем полтора года назад.

Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков остались в заложниках, их будут судить в РФ.

В ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней.