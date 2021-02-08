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Россия в Крыму перестроила аэродром под самолеты с ядерным оружием

8 февраля, 10:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупанты продолжают делать из полуострова базу с ядерным оружием

Россия в оккупированном Крыму перестроила аэродром, которым теперь может принимать тяжелую военную авиацию. Однако эксперты считают, что новая взлетно-посадочная полоса нужна именно под самолеты с ядерным оружием.

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Об этом пишет издание Крым.Реалии.

Речь идет об аэродроме Бельбек, что под Севастополем. От старой взлетно-посадочной полосы там не осталось и следа. Оккупанты за миллионы рублей перестроили ее в монолитную (старые плиты убрали), сделали шире и длиннее.

Бывший командир 204-й Севастопольской бригады тактической авиации Юлий Мамчур напомнил, что на 2014 год аэродром отвечал самым высоким требованиям, там могли садиться такие тяжелые самолеты, как АН-124 "Руслан".

"Я понимаю, что они (оккупанты) могут его использовать не для гражданских нужд, а для приземления стратегических бомбардировщиков, таких как ТУ-160 (ТУ-160 "Белый лебедь" – сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, может нести ядерное оружие. – Ред.). Этот аэродром точно не готовится для развития гражданской инфраструктуры, он обустраивается под военные нужды", – сказал офицер.

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В свою начальник информационно-аналитического центра Национального космического центра Украины Сергей Янчевский тоже уверен, что аэродром готовят для приема ядерного оружия.

"Мы были очень удивлены, когда в 2018 году, начиная со второго месяца, здесь начались очень активные работы. Изменение длины взлетно-посадочной полосы и ее укрепление – это первый признак того, что этот аэродром теперь может принимать все виды летательных аппаратов, включая самолеты стратегической авиации, и включая те, что являются носителями ядерного оружия", – говорит он.

В то же время Мамчур подчеркнул, что на одном из участков новой взлетно-посадочной полосы очень нестабильная почва, там происходит эрозия.

"Удлинив полосу на 200 метров к краю суши, они увеличили нагрузку на тот грунт, который и так там очень неустойчив. Проседание же почвы, даже небольшое, может дать трещины в монолитном бетоне", – объяснил он.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее на конференции МАГАТЭ по физической ядерной безопасности (ICONS 2020) представитель Минэнергетики Украины заявил, что Россия захватила ядерные установки в Крыму. Стоит отметить, что ядерная собственность Украины на полуострове находится под защитой этой международной организации.

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Россия Крым ядерное оружие аэродром бельбек мамчур
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