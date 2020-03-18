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Россия в Крыму подняла авиацию: что происходит на полуострове

18 марта, 11:50

Сергей Мартынец

Оккупационные войска устроили бомбардировку морских целей

Российские оккупанты снова подняли авиацию в аннексированном Крыму. В учениях задействованы самолеты и вертолеты. Россияне отработали и бегство своей авиации, и бомбардировку морских целей.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Черноморском флоте РФ отметили, что сначала были отработаны мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы.

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"На втором этапе летчики Су-24М и Су-30СМ выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по наземным и морским целям, экипажи противолодочных самолетов и вертолетов осуществили поиск подводной лодки условного противника, а летчики военно-транспортной авиации осуществили учебные мероприятия по перевозке и десантированию грузов", – сообщили российские военные.

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Всего к учениям привлечены два десятка российских самолетов морской авиации, вертолеты и системы ПВО.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале января Россия проводила крупные учения Северного и Черноморского флотов в Черном море. Оккупанты задействовали более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. Отметим, что понаблюдал за ракетными стрельбами и Путин на боевом корабле "Маршал Устинов".

В сентябре в Крыму Россия провела масштабные учения, к которым привлекла противокорабельные ракетные комплексы, артиллерию и около тысячи военнослужащих. Смотрите видео:

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