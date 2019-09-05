Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

Россия в Крыму разместила средства ПВО, которые могут достигнуть Киева

5 сентября, 13:58

Военная группировка в Крыму позволяет России контролировать регион Черного моря

Фото uacrisis.org

Фото uacrisis.org

Российские средства противовоздушной обороны в аннексированном Крыму способны достичь Киева. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

По его словам, в Крыму создана мощная группировка, которая позволяет Российской Федерации проводить операции во всем регионе Черного моря.

Реклама

"Это и воздушный компонент, который перекрывает всю акваторию Черного моря, это и надводный и подводный флот, сухопутный компонент, который сегодня усилился средствами ПВО, достигающие нашей территории почти до Киева", – заявил Скибицкий.

Он также отметил, что в Крыму наращиваются береговые ракетные комплексы, которые позволяют уничтожать надводные цели почти на всей акватории Черного моря.

В тренде
Киев ждет двоевластие: скандал с увольнением Кличко и назначением нового главы КГГА разгорается
Виталий Кличко

Как мы писали ранее, группировка российских войск в оккупированном Крыму уже достигла 30 тысяч солдат, а также усилилась мощными зенитно-ракетными системами и перебрасывает авиацию.

Также была отмечена переброска Россией в Крым тактической авиации, которая проходила в рамках масштабных учений, в том числе на территории оккупированного полуострова.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

оружие Крым оборона Скибицкий

Источник: Укринформ

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
В Украину ворвалось похолодание с дождями: синоптики предупредили о непогоде
В Украину ворвалось похолодание с дождями: синоптики предупредили о непогодеУкраина
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделю
С чего начинается осень: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Собчак в Киеве рассказала об
Собчак в Киеве рассказала об "одном народе" и высказалась о КрымеПолитика
Трамп считает аннексию Крыма ошибкой Обамы
Трамп считает аннексию Крыма ошибкой ОбамыСША
В России заявили, что обмен заложников Кремля пока откладывается: названа причина
В России заявили, что обмен заложников Кремля пока откладывается: названа причинаПолитика

Новости партнеров

Loading...