Россия в Крыму разместила средства ПВО, которые могут достигнуть Киева

Фото uacrisis.org

Российские средства противовоздушной обороны в аннексированном Крыму способны достичь Киева. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

По его словам, в Крыму создана мощная группировка, которая позволяет Российской Федерации проводить операции во всем регионе Черного моря.

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"Это и воздушный компонент, который перекрывает всю акваторию Черного моря, это и надводный и подводный флот, сухопутный компонент, который сегодня усилился средствами ПВО, достигающие нашей территории почти до Киева", – заявил Скибицкий.

Он также отметил, что в Крыму наращиваются береговые ракетные комплексы, которые позволяют уничтожать надводные цели почти на всей акватории Черного моря.

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Как мы писали ранее, группировка российских войск в оккупированном Крыму уже достигла 30 тысяч солдат, а также усилилась мощными зенитно-ракетными системами и перебрасывает авиацию.

Также была отмечена переброска Россией в Крым тактической авиации, которая проходила в рамках масштабных учений, в том числе на территории оккупированного полуострова.

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