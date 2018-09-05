Россия вооружает боевиков Донбасса оружием, захваченным во время аннексии Крыма – Князев

Сегодня, 19:18

Полиция установила более 60 фактов изъятия у боевиков оружия с территории оккупированного полуострова


Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Россия вооружает боевиков на Донбассе оружием, которое захватили в украинских военных частях во время аннексии Крыма. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"После 2014 года, когда российская оккупационная власть захватила Крым, огнестрельное оружие с более десяти военных частей, которое до 2014 года принадлежало Вооруженным Силам Украины, а затем было захвачено во время аннексии – использовалось на территории проведения антитеррористической операции", – рассказал Князев.

По его словам, что полиция уже установила более 60 фактов изъятия у боевиков оружия с воинских частей ВСУ на территории Севастополя, Феодосии и Симферополя. На территории Донецкой и Луганской областей были изъяты 51 автомат, 15 пистолетов, два гранатомета и один карабин.

"Указанные факты свидетельствуют, что именно Российская Федерация вооружает сепаратистов на востоке нашей страны, которые ежедневно убивают мирных граждан и украинских военных", – отметил глава Нацполиции.

По данному факту следователи ГУНП в Автономной Республике Крым внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Полиция начала уголовное производство в отношении Российской Федерации по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
Россия, оружие, Крым, боевики, аннексия Крыма

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