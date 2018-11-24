Россия запретила украинской журналистке въезд в оккупированный Крым

Вчера, 17:30

Запрет будет действовать десять лет

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Украинская журналистка Алена Савчук теперь не сможет попасть в Россию и оккупированный Крым, так как Федеральная служба безопасности РФ запретила ей въезд на десять лет. Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook.

"Запрет въезда в Крым и РФ на 10 лет – до августа 2028-го. ФСБ бережет от меня обороноспособность и безопасность своего государства", – отметила журналистка.

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В комментарии "Крым.Реалии" Савчук уточнила, что запрет на въезд в Россию и Крым был вынесен согласно пункту 1 части 1 статьи 27 Федерального закона о порядке выезда и выезда из России ("В целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения").

Ее задержали при въезде на оккупированный полуостров на российском пункте пропуска "Джанкой", зачитали решение ФСБ и взяли отпечатки пальцев.

Ранее, из-за незаконного посещения  оккупированного Россией Крыма в Украину не пустили российскую певицу. Экс-солистку "Ночных снайперов" остановили в аэропорту "Жуляны" и отправили обратным рейсом.

Как известно, солисткам российской группы запретили въезд в Украину.
Россия, безопасность, журналист, Крым, ФСБ

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