Россия заявила о завершении строительства Крымского моста

Первым по переправе пройдет поезд из Санкт-Петербурга

/ Фото: Twitter

Россия завершила строительство Крымского моста – железнодорожная часть переправы уже готова к приему первых поездов. Об этом сообщил начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков.

"Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов", – сообщил Турсунбеков.

Также стало известно, что первый поезд по Крымскому мосту – из Санкт-Петербурга в Севастополь – отправится сегодня, 23 декабря. 24 декабря отправят поезд из Москвы в Симферополь.

Реклама

На открытие должен приехать президент РФ Владимир Путин. Президент страны-агрессора пообщается с рабочими-мостовиками и выслушает доклады о планах развития транспортной инфраструктуры.

Напомним, ранее мы писали, что по Керченскому мосту местные "власти" обязали ездить в шесть раз медленней , чем планировалось. Так, скорость движения поездов по Керченскому мосту не должна превышать 20 километров в час.

Кроме того, незаконно возводимый Россией Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым и материковую часть РФ, имеет ряд очень серьезных конструктивных недостатков, способных привести к его разрушению.

Сообщалось также, что из-за осложнившихся условий судоходства в Керченском проливе украинское судно село на мель:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама