Россияне в ООН заявили о захвате в Азове сотрудников СБУ

Сегодня, 21:13

Они якобы "признались", что имели специальное задание

Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

На одном из задержанных в Азовском море украинском судне находились двое сотрудников СБУ. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.

"На одном из судов было два сотрудника служб безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание — действовать именно таким образом. Мы об этом тоже расскажем", — сказал Полянский.

По данным российских СМИ со ссылкой на источник в ФСБ, речь идет о незаконно задержанном украинце лейтенанте Андрее Драче, имя второго не называли. Андрей Драч находился на катере "Никополь".

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Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Позже президент Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны  рекомендовал парламенту утвердить указ президента.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
Россия, СБУ, азовское море, захват, Керченский пролив, судно, сб оон

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Источник:

ТАСС

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