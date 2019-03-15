Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Российские депутаты приехали в Крым: появилась резкая реакция Украины

Сегодня, 17:29

В МИД поездку российских парламентариев назвали попыткой легитимизации незаконной аннексии полуострова и Севастополя

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото.
Российские депутаты приехали в Крым: появилась резкая реакция Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bc4/bfa/5c8bc4bfaf880.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bc4/bfa/5c8bc4bfaf880.jpg Крым В МИД поездку российских парламентариев назвали попыткой легитимизации незаконной аннексии полуострова и Севастополя

Министерство иностранных дел Украины выразило свой протест в связи с визитом в оккупированный Крым делегации российских парламентариев, которую возглавил председателем Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Украина рассматривает этот и другие подобные "визиты" руководства Российской Федерации как дальнейшие шаги по легитимизации попытки незаконной аннексии Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а сделанные российскими чиновниками заявления – циничными и откровенно провокационными", – говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.

Дипломаты возложили на "разрушительную и безответственную политику российской оккупационной власти" ответственность за существенное обострение экономических, социальных, гуманитарных и экологических проблем на аннексированном полуострове в последние пять лет.

В МИД напомнили, что незаконное посещение Крыма является не только грубым нарушением государственного суверенитета Украины, но и противоречит международному праву, Уставу ООН, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, а также двусторонним соглашениям между Москвой и Киевом.

"Министерство иностранных дел Украины в очередной раз заявляет, что вся ответственность за эти и другие международно-противоправные действия возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта соответствии с нормами международного права", – резюмировали во внешнеполитическом ведомстве, отметив, что в связи с произошедшим МИД РФ уже передали ноту протеста.

Напомним, что приуроченный к пятилетию оккупации Крыма визит российской делегации начался 15 марта. Кроме Володина, в нее входят более 40 депутатов, первые вице-спикеры Госдумы Александр Жуков и Иван Мельников, и заместители председателя Госдумы.

Мы также писали, что на "праздник оккупации Крыма" приехала также и французская делегация, в которую вошли члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Национального собрания и представители муниципальных властей.

Как сообщалось, это вызвало резкую реакцию украинских властей, которые напомнили о том, что за подобные нарушения следует юридическая ответственность.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Крым, госдума, аннексия Крыма, оккупация Крыма

Вы сейчас просматриваете новость " Российские депутаты приехали в Крым: появилась резкая реакция Украины". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Совбез ООН проведет спецзаседание по ситуации в оккупированном Россией Крыму

Сегодня, 10:40

Заседание, посвященное пятой годовщине российской оккупации, будет проходить в формате Арриа

Крым – это Украина: в Конгрессе приняли закон о запрете госучреждениям США признавать аннексию

8 марта, 07:13

В Палате представителей одобрили законопроект, направленный на рассмотрение еще в январе 2018 года

"Кто следующий?": в Польше появились плакаты против оккупации Крыма

4 марта, 17:47

Неизвестные авторы намекнули, что любая страна может быть следующей в списке агрессии Кремля

МИД Словакии вручил ноту послу России за критику заявления об аннексии Крыма

7 марта, 21:43

Словакия полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность

"Крым – это Украина": Помпео обратился к Кремлю

27 февраля, 19:27

Глава Госдепа предупредил Россию, что санкции не снимут, пока Украине не вернут контроль над аннексированным полуостровом

"Вы там не умирали": Лукашенко нахамил Украине из-за Крыма

1 марта, 19:28

Президент Беларуси снова заявил, что Украина молча сдала полуостров России, и что украинцы за него не сражались

Семья «украинской патриотки» певицы Джамалы процветает в Крыму

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой

Выяснилась тайна брака Собчак и Виторгана

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

Козье молоко оказалось опасным

Люди знают: у них есть прекрасная возможность сэкономить

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Артист РФ Ефим Шифрин: мне надо, чтобы все умерли
Загрузка...

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Сегодня, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Сегодня, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

София Ротару забросила шикарный особняк в Крыму

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"