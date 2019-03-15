Российские депутаты приехали в Крым: появилась резкая реакция Украины
В МИД поездку российских парламентариев назвали попыткой легитимизации незаконной аннексии полуострова и Севастополя
Министерство иностранных дел Украины выразило свой протест в связи с визитом в оккупированный Крым делегации российских парламентариев, которую возглавил председателем Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Украина рассматривает этот и другие подобные "визиты" руководства Российской Федерации как дальнейшие шаги по легитимизации попытки незаконной аннексии Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а сделанные российскими чиновниками заявления – циничными и откровенно провокационными", – говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.
Дипломаты возложили на "разрушительную и безответственную политику российской оккупационной власти" ответственность за существенное обострение экономических, социальных, гуманитарных и экологических проблем на аннексированном полуострове в последние пять лет.
В МИД напомнили, что незаконное посещение Крыма является не только грубым нарушением государственного суверенитета Украины, но и противоречит международному праву, Уставу ООН, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, а также двусторонним соглашениям между Москвой и Киевом.
"Министерство иностранных дел Украины в очередной раз заявляет, что вся ответственность за эти и другие международно-противоправные действия возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта соответствии с нормами международного права", – резюмировали во внешнеполитическом ведомстве, отметив, что в связи с произошедшим МИД РФ уже передали ноту протеста.
Напомним, что приуроченный к пятилетию оккупации Крыма визит российской делегации начался 15 марта. Кроме Володина, в нее входят более 40 депутатов, первые вице-спикеры Госдумы Александр Жуков и Иван Мельников, и заместители председателя Госдумы.
Мы также писали, что на "праздник оккупации Крыма" приехала также и французская делегация, в которую вошли члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Национального собрания и представители муниципальных властей.
Как сообщалось, это вызвало резкую реакцию украинских властей, которые напомнили о том, что за подобные нарушения следует юридическая ответственность.
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