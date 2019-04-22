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Российские летчики учились искать подводные лодки у берегов Крыма

Сегодня, 13:18

В учениях принимали участие самолет Бе-12 и два противолодочных вертолета Ка-27М морской авиации

Фото: structure.mil.ru
Фото: structure.mil.ru.

Россия проводит новые учения в Черном море. Морская авиация Черноморского флота России провела совместное учение с экипажем подводной лодки "Ростов-на-Дону" у берегов аннексированного Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Экипажи самолета Бе-12 и двух противолодочных вертолетов Ка-27М морской авиации поднялись в небо с аэродромов Крымского полуострова и отработали комплекс мероприятий по поиску подводных лодок условного противника", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, в соответствии с полетным заданием, экипажи вертолетов передали данные, полученные со станции, противолодочным кораблям, которые использовали их для нанесения условного торпедного и бомбового удара по подлодке.

Ранее мы писали о том, что Россия на фоне учений НАТО Sea shield решила "поиграть мускулами" в Черном море.

Также мы писали, что Россия провела в оккупированном Крыму крупные учения с задействованием ракетных и артиллерийских комплексов, кораблей. Отмечается, что маневры в Крыму проходили в рамках учений войск Южного военного округа РФ, в который незаконной включен и украинский полуостров.

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Тег Черноморский флот, Черное море, учения

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