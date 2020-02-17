Российские оккупанты отработали "бегство" своей авиации из Крыма

В ходе учений самолеты провели передислокацию с аэродромов постоянного базирования на запасные аэродромы

Авиация России / Фото: Минобороны РФ

Россия продолжает проводить в оккупированном Крыму военные учения. Экипажи самолетов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота (МА и ПВО ЧФ) в Крыму провели тренировку по выводу сил из-под удара условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"В ходе учения самолеты провели передислокацию с аэродромов постоянного базирования в Крыму на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мероприятие прошло в рамках подготовки к летно-тактическим учениям (ЛТУ) Морской авиации и ПВО ЧФ. В ходе тренировки порядка 6 самолетов Су-24М провели перебазирование с основных аэродромов в оккупированном Крыму на запасные, расположенные на территории субъектов Российской Федерации в границах Южного военного округа.

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"В рамках перебазирования на запасные аэродромы экипажи бомбардировщиков уложились в нормативы по выводу сил из-под удара, выполнив поставленную задачу", - сообщили в Минобороны РФ.

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Как сообщается, мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки морской авиации ЧФ.

Также в сентябре в Крыму Россия провела масштабные учения, к которым привлекла противокорабельные ракетные комплексы, артиллерию и около тысячи военнослужащих.

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