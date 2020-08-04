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Российские оккупанты семь часов не выпускали из Крыма семью с детьми

4 августа, 00:54

Елена Вус Елена Вус

После 18:00 семью таки выпустили из оккупированного полуострова

В понедельник, 3 августа, с 11:00 утра российские оккупанты на административной границе Каланчак между оккупированным Крымом и Херсонской областью держали семью Исляма и Диляры Карашаевых с двумя малолетними детьми.

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Об этом сообщил глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Семья живет в Киеве, а в оккупированный Крыму ездили навестить своих родителей. Чубарову сообщили, что все это время оккупанты ФСБ допрашивали Карашаева", – написал он в Facebook.

После 18:00 семью таки выпустили из оккупированного полуострова.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в оккупированном Крыму было зафиксировано 335 политически мотивированных арестов, из них 43 – по новым уголовным делам.

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Отметим, что и обыски у крымских татар проходят довольно часто. Так, в марте 2019 года российские силовики устроили обыски в Бахчисарайском районе.

Что говорят в США о депортации крымских татар – смотрите видео.

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