Российские правозащитники потребовали от Кремля прекратить преследования крымских татар

Крымские татары / Фото: Сегодня

Члены Правозащитного Совета Санкт-Петербурга потребовали прекратить преследования крымских татар в оккупированном Крыму. Заявление размещено на сайте Совета.

"Мы требуем прекратить преследование крымских татар. При советской власти крымскотатарский народ подвергся депортации, которая началась 18 мая 1944 года. За право вернуться на родную землю крымские татары боролись десятилетиями. 8 ноября 1989 года депортация крымскотатарского народа была признана незаконной Верховным Советом СССР. Свободными людьми, обладающими теми же правами, что и остальные, крымские татары почувствовали себя лишь после конца СССР", – говорится в заявлении.

Как отмечают правозащитники, с марта 2014 года в Крыму "начались и продолжаются по сегодняшний день репрессии в отношении крымских татар, проживающих в Крыму".

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"Официально Россия признает прежние репрессии и декларирует заботу о процессе реабилитации. Фактически же крымских татар вновь выдавливают с полуострова. Многие были вынуждены уехать и сейчас живут (на материковой, – ред.) в Украине, в Турции, странах Европы. Но тем, кто остался, представители органов власти, сотрудники МВД и ФСБ постоянно демонстрируют нежелательность их проживания в Крыму. В их домах проходят обыски, их задерживают и доставляют в отделения полиции, их сажают в СИЗО и подвергают пыткам, суды приговаривают их к чудовищным – "сталинским" – срокам", – заявляют правозащитники.

В сообщении говорится, что крымских татар по этническому признаку, а также из-за их веры.

"Их преследуют за вероисповедание: многие крымские татары принадлежат к одному из направлений в исламе — "Хизб ут-Тахрир" (в России признанной террористической, запрещенной организацией, но разрешенной в Украине и во многих других странах). Правозащитный Совет Санкт-Петербурга категорически возражает против формирования из крымскотатарского народа образа врага. Мы против обвинений народа в экстремизме и терроризме", – добавили правозащитники.

Напомним, в оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски у крымских татар. Так, ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски.

В результате обысков в оккупированном Россией Крыму задержаны семь крымских татар.

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