Российские ракетные корабли провели военные учения на оккупированной территории в Черном море

В учениях использовались ракетные катера и корабли

Фото: Flickr

Российские ракетные корабли провели военные учения на оккупированной территории в Черном море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b83/a30/5c9b83a30abd9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b83/a30/5c9b83a30abd9.jpg 2019-04-06T14:50:00+03:00 Крым В учениях использовались ракетные катера и корабли

На временно оккупированной территории Черного моря корабли Черноморского флота прошли учения . После этого они вернулись в пункт базирования в Севастополе. Об этом сообщает провластный крымский информационный ресурс "Крыминформ" со ссылкой на начальника пресс-службы флота Алексея Рулева.

"Кроме ракетных катеров "Ивановец" и "Р-60", непосредственно выполняли ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, принимавших участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства", – рассказывает начальник пресс-службы.

В то же время пресс-служба российского флота официально не сообщает об учебе.

Напомним, ранее Россия провела в оккупированном Крыму крупные учения с задействованием ракетных и артиллерийских комплексов, кораблей. Отмечается, что маневры в Крыму проходили в рамках учений войск Южного военного округа РФ, в который незаконной включен и украинский полуостров.

В свою очередь военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги, и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.





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