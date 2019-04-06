Российские ракетные корабли провели военные учения на оккупированной территории в Черном море
В учениях использовались ракетные катера и корабли
На временно оккупированной территории Черного моря корабли Черноморского флота прошли учения . После этого они вернулись в пункт базирования в Севастополе. Об этом сообщает провластный крымский информационный ресурс "Крыминформ" со ссылкой на начальника пресс-службы флота Алексея Рулева.
"Кроме ракетных катеров "Ивановец" и "Р-60", непосредственно выполняли ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, принимавших участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства", – рассказывает начальник пресс-службы.
В то же время пресс-служба российского флота официально не сообщает об учебе.
Напомним, ранее Россия провела в оккупированном Крыму крупные учения с задействованием ракетных и артиллерийских комплексов, кораблей. Отмечается, что маневры в Крыму проходили в рамках учений войск Южного военного округа РФ, в который незаконной включен и украинский полуостров.
В свою очередь военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги, и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.
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