Российские силовики устроили обыски у крымских татар: подробности
Несколько человек во время обысков были задержаны российскими силовиками
В оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски у крымских татар, передают Крым.Реалии.
По сообщению общественного объединения "Крымская солидарность", "следственные мероприятия" проводятся в Алуште у Эльдара Кантемирова, в селе Малый Маяк Алуштинского района у Руслана Месутова, в селе Строгановка Симферопольского района у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 года). Также сообщается об обысках в доме Ризы Омерова по адресу: Белогорск, ул. Маяковского 9, его отца Энвера Омерова (Белогорск, Шевченко, 45/1) и в селе Каменка Симферопольского района. Ризу Омерова позднее задержали и увезли в неизвестном направлении.
Позднее стало известно, что Эльдара Кантемирова увезли из Алушты в село Заречное, по месту прописки, где также на данный момент проходит обыск по адресу: с. Заречное, ул Предгорная 17б, Алуштинский район.
Кроме того, сообщается о проведении обыска в селе Изобильное, Алушта, в доме председателя местной религиозной общины Ленура Халилова.
Российские силовики неоднократно приходили с обысками к крымским татарам.
Как мы писали ранее, после задержаний и обысков в домах крымских татар под Симферополем оккупанты перевезли арестованных на территорию России – в Ростов-на-Дону.
Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".
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