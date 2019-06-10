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Российские силовики устроили обыски у крымских татар: подробности

10 июня, 09:36

Несколько человек во время обысков были задержаны российскими силовиками

Фото: facebook.com/crimeansolidarity
Фото: facebook.com/crimeansolidarity.

В оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски у крымских татар, передают Крым.Реалии.

По сообщению общественного объединения "Крымская солидарность", "следственные мероприятия" проводятся в Алуште у Эльдара Кантемирова, в селе Малый Маяк Алуштинского района у Руслана Месутова, в селе Строгановка Симферопольского района у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 года). Также сообщается об обысках в доме Ризы Омерова по адресу: Белогорск, ул. Маяковского 9, его отца Энвера Омерова (Белогорск, Шевченко, 45/1) и в селе Каменка Симферопольского района. Ризу Омерова позднее задержали и увезли в неизвестном направлении.

Позднее стало известно, что Эльдара Кантемирова увезли из Алушты в село Заречное, по месту прописки, где также на данный момент проходит обыск по адресу: с. Заречное, ул Предгорная 17б, Алуштинский район.

Кроме того, сообщается о проведении обыска в селе Изобильное, Алушта, в доме председателя местной религиозной общины Ленура Халилова.

Российские силовики неоднократно приходили с обысками к крымским татарам.


Как мы писали ранее, после задержаний и обысков в домах крымских татар под Симферополем оккупанты перевезли арестованных на территорию России – в Ростов-на-Дону.

Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".

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Тег Крым, крымские татары, обыски

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