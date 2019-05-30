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Российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток

30 мая, 17:04

Облавы прошли в Джанкое и Бахчисарае

Мумине Салиева, одна из задержанных в Крыму активисток. Фото: Радио Свобода
Мумине Салиева, одна из задержанных в Крыму активисток. Фото: Радио Свобода.

В Бахчисарае 30 мая сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали крымскотатарскую активистку, жену фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", координатора инициативы "Крымское детство" Мумине Салиеву.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвокатов Эмиля Курбединова и Маммета Мамбетова.

Как рассказал Курбединов, задержанной вменяют ст. 20.3 КоАП России – демонстрация запрещенной символики. Данная статья предусматривает административный арест.​

Ранее в Джанкое российские силовики задержали крымскотатарскую активистку, правозащитницу и гражданскую журналистку Лутфие Зудиеву. Ей также вменяют статью 20.3 КоАП России.

Луфтие Зудиева. Фото: Facebook

"Лутфие Зудиева — активистка общественного объединения "Крымская солидарность"., гражданский защитник. По образованию филолог. До 2014 года руководила детским центром "Элиф" в г.Джанкое. Является матерью четырех несовершеннолетних детей. События в Крыму, после 2014 года: аресты, закрытые суды, различные нарушения, связанные с несправедливыми обвинениями, не могли оставить ее равнодушной. Лутфие стала общественным защитником", — сообщили в ОО "Крымская солидарнось".

18 октября 2018 года Зудиева защищала двоих участников одиночных пикетов в Джанкое. Активно посещала "суды" и освещала происходящие события в Крыму.

Как сообщалось, российские силовики издевались над задержанным крымскотатрским активистом, имитируя его расстрел.

Также "Сегодня" сообщали о задержании и аресте четырех крымских татар.

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Тег Крым, задержание, ФСБ, Хизб ут-Тахрир

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