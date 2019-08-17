Российские солдаты случайно запустили авиаракету в Крыму

Инцидент с Алексеем Чебановым и Николаем Зверевым скрывали два года

/ Фото: AFP

В оккупированном Крыму, куда Россия не этой неделе перекинула эскадрилью беспилотников, вынесли приговор российским военным, которые случайно запустили ракету Х-29ТД класса "воздух-поверхность", что привело к многомиллионным убыткам.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Инцидент произошел 1 октября 2017 года, но известно об этом стало лишь сейчас. Запущенная солдатами Алексеем Чебановым и Николаем Зверевым ракета уничтожила два других снаряда, оборудование и повредила ангар.

"Следствие установило, что военнослужащие Чебанов и Зверев во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре "Ока" нарушили правила обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих", – говорится в сообщении "Крымского гарнизонного военного суда".

Эксперты оценили ущерб, нанесенный Минобороны России, более чем в 46 млн рублей.

В результате "суд" приговорил Чебанова к ограничению по военной службе на год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в пользу государства, а Звереву – год ограничения с выплатой 10% в пользу государства.

Напомним, что в результате воздушно-десантных учений оккупантов в Крыму, которые закончились гибелью двух российских десантников: во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне"Старый Крым два военнослужащих-контрактника приземлились на воду, не смогли освободиться от купола парашюта и утонули.

Мы также писали о нелепом ДТП в российском Курсе, где два военных бронетранспортера "взяли в клещи" несколько автомобилей на проезжей чести, парализовав дорожное движение.

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