Российские военные начали учения в аннексированном Крыму

Сегодня, 18:39

Участие в учениях принимают около 8 тысяч военных и 1400 единиц вооружения и техники

Фото: AFP
Фото: AFP

Российские военные начали учения ракетных и артиллерийских подразделений в приграничных с Украиной областях и в аннексированном Крыму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Так, войска РФ пройдут подготовку на 19 полигонах, в частности, в Ростовской области, на Кубани и в аннексированном Крыму.

Ожидается, что участие в учениях принимают около 8 тысяч военных и 1400 единиц вооружения и техники.

"Особенностью учений является максимальное приобщение к выполнению огневых задач комплексов беспилотников, а также средств артиллерийской разведки", — заявили в Минобороны России.

Напомним, в сентябре 2017 года Россия провела в оккупированном Крыму масштабные военные учения.

Как сообщалось, по данным военных экспертов США, Путин перегруппировал войска для атаки на Украину.

Также сообщалось, что в армии Путина появилось новое войско.

Напомним, в марте прошлого года Владимир Путин своим указом определил штатную численность российской армии, которая будет немного увеличена до почти двух миллионов.

Также российский президент рассказал о перевооружении своего войска. Он считает одной из основных задач военно-промышленного комплекса – создание новых образцов вооружений, а также заместить иностранные комплектующие для создания оружия.
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"Сегодня"

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