Российский бомбардировщик пролетел над трассой в Крыму

Сегодня, 00:46

Ранее подобные факты российские эксперты расценивали как воздушное хулиганство

фото: соцсети
фото: соцсети

В аннексированном Крыму, где Россия разместила истребители и штурмовые бомбардировщики, 30 августа сообщают о пролетевшем над автотрассой на въезде в Евпаторию военном российском самолете. Крымчане публикуют фотографии и видео в социальных сетях, на которых видно, что над стоящими в пробке автомобилями пролетает реактивный самолет.

Как сообщает Крым.Реалии, по некоторым данным, пролет над дорогой на предельно низкой, до 30 метров, высоте, совершил бомбардировщик Су-24М. Такие боевые машины сейчас дислоцируются на военном аэродроме в поселке Гвардейском неподалеку от Симферопольского аэропорта.

Ранее подобные факты российские эксперты расценивали как воздушное хулиганство и констатировали, что установить виновного не удастся. На записи не видно бортовых номеров Су-24, поэтому установить его принадлежность не представляется возможным.

В июне 2014 года имевшаяся в составе российского Черноморского флота 7057-я авиабаза морской авиации в поселке Гвардейском была переформирована в два авиационных полка, которым вернули прежние названия и почетные титулы. С 1 июля 2014 года 43-й Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова отдельный морской штурмовой авиационный полк перебазирован на аэродром поселка Новофедоровка под Саками. Аэродром Гвардейское из состава ВМФ России передан в состав российских ВВС, там сформирован 37-й смешанный авиационный полк ВВС, позже ВКС (военно-космических сил) России в составе двух эскадрилий (12 Су-24М и 12 Су-25СМ).

Кроме того, ранее российские бомбардировщики отработали ракетный удар по Украине.
Россия, Крым, трасса, бомбардировщик, ВМФ России

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