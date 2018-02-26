Российский корабль открыл огонь у берегов оккупированного Крыма

Сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота выполнил артиллерийские стрельбы на морских полигонах Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В рамках первого этапа учения по ведению морского боя одиночным кораблем экипаж выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели, а также провел учение по противовоздушной обороне с артиллерийской стрельбой по воздушным целям. По замыслу учения, самолеты условного противника атаковали корабль с воздуха. Экипаж провел обнаружение и захват целей, выдачу целеуказаний и уничтожение воздушных мишеней, в качестве которых использовались светящиеся авиационные бомбы САБ-250, сброшенные с самолетов", – сообщает российское военное ведомство.

В рамках выхода в море также будут проведены корабельные учения по борьбе за живучесть и управление поврежденным кораблем при ведении боевых действий. Экипаж проведет комплекс различных корабельных учений, отработает элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите, охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Напомним, Россия создает в оккупированном Крыму форпост своей военной мощи в Черном море, в разы усилив свою группировку после аннексии полуострова. Об этом рассказал на форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления" заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.