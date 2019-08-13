Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
28,16

Российский суд продлил арест шестерым крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир"

Сегодня, 00:32

Подсудимых оставили под стражей до 15 ноября 2019 года

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Суд в российском Ростове-на-Дону оставил под стражей до 15 ноября шестерых фигурантов "симферопольского дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность".

"Сегодня, 12 августа 2019 года, состоялось судебное заседание по "делу Хизб ут-Тахрир"(вторая симферопольская группа) в отношении Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадырова, Сервета Газиева, Рустема Шейхалиева, Фархода Базарова, Биляла Адилова", – говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что Кировский районный суд Ростова-на-Дону рассматривал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В тренде
В Украине официально снизились цены, к Земле приближается астероид: итоги дня

В результате суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и оставить подсудимых под стражей до 15 ноября 2019 года.

Ранее стало известно, что фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Зеври Абсеитова этапируют в колонию.

Новости "Сегодня" сообщали, что 24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор крымскотатарским политзаключенным, фигурантам первой Бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Зеври Абсеитову. Абсеитова осудили на девять лет содержания под стражей.

Хизб ут-Тахрир – международная исламская политическая партия, которую в России признали террористической организацией. В Украине она легальна. На сайте украинской организации говорится, что цель партии – возобновление исламского образа жизни посредством установления халифата. Также отмечается, что Хизб ут-Тахрир не практикует насильственные методы, не содержит и не финансирует вооруженные группы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия суд Крым арест крымские татары Хизб ут-Тахрир

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Сильные дожди, град: в Украине объявлено штормовое предупреждение
Сильные дожди, град: в Украине объявлено штормовое предупреждениеУкраина
Экологическое бедствие на Азове продолжается, курорты
Экологическое бедствие на Азове продолжается, курорты "атакуют" полчища медузКрым
В Крыму оккупанты начали подводную экспедицию: известно, что ищут россияне
В Крыму оккупанты начали подводную экспедицию: известно, что ищут россиянеКрым
Путин на мотоцикле заявился в аннексированный Севастополь
Путин на мотоцикле заявился в аннексированный СевастопольКрым
"Очень важное заявление": в Турции озвучили позицию по КрымуПолитика

Новости партнеров

Loading...