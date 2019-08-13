Российский суд продлил арест шестерым крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир"

Подсудимых оставили под стражей до 15 ноября 2019 года

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Суд в российском Ростове-на-Дону оставил под стражей до 15 ноября шестерых фигурантов "симферопольского дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность".

"Сегодня, 12 августа 2019 года, состоялось судебное заседание по "делу Хизб ут-Тахрир"(вторая симферопольская группа) в отношении Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадырова, Сервета Газиева, Рустема Шейхалиева, Фархода Базарова, Биляла Адилова", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что Кировский районный суд Ростова-на-Дону рассматривал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В результате суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и оставить подсудимых под стражей до 15 ноября 2019 года.

Ранее стало известно, что фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Зеври Абсеитова этапируют в колонию.

Новости "Сегодня" сообщали, что 24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор крымскотатарским политзаключенным, фигурантам первой Бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Зеври Абсеитову. Абсеитова осудили на девять лет содержания под стражей.

Хизб ут-Тахрир – международная исламская политическая партия, которую в России признали террористической организацией. В Украине она легальна. На сайте украинской организации говорится, что цель партии – возобновление исламского образа жизни посредством установления халифата. Также отмечается, что Хизб ут-Тахрир не практикует насильственные методы, не содержит и не финансирует вооруженные группы.

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