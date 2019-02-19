Самолет ВМС США провел разведку у берегов оккупированного Крыма
После Крыма авиация была направлена на испектирование территории вблизи российских баз в Сирии
Стратегический разведывательный самолет RC-135V провел многочасовой полет у берегов временно оккупированного Российской Федерацией полуострова Крым.
В понедельник, 18 февраля, смолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, около трех часов курсировал вдоль побережья Крыма с запада до Керченского пролива.
Затем патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет у побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, что следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, американский морской разведчик с бортовым номером 168859, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, более часа курсировал вдоль сирийского побережья, совершая полет на высоте 4,5-5,5 тыс. метров. Временами он приближался к сирийскому побережью в районе базы в Тартусе на расстояние 33 км, авиабазы Хмеймим – 45 км.
Кроме того,25 января разведывательный самолет Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США начал патрулирование акватории Черного моря.
Как мы писали ранее, самолет разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 уже осуществлял патрулирование вблизи Керченского пролива, мимо которого из Одессы в Бердянск направляются поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец".
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