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Семья Олега Сенцова направляется на встречу с ним в Киев

8 сентября, 14:06

В столицу Украины едут мать, жена и сын Олега Сенцова

Семья освобожденного режиссера Олега Сенцова отправилась из оккупированного Крыма в Киев для встречи с бывшим политзаключенным. Об этом сообщил владелец телекомпании ATR Ленур Ислямов на своей странице в Facebook.

"Семья Олега Сенцова благополучно пересекла админ-кордон с оккупированным Крымом. Направляются в Киев, обняться с сыном, отцом, мужем. Годы ожиданий и выплаканных подушек для этой семьи, я очень надеюсь, закончились", – написал Ислямов.

При этом он подчеркнул, что в Крыму борьба продолжается.

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"Каждое освобождение политических узников из застенков Кремля дает надежду всем остальным, кто не струсил, кто борется. Я же надеюсь, что Бекиров, Сенцов и другие крымские, находясь, вынужденно, теперь на материке, усилят Крымскую политическую повестку Украины", – добавил Ислямов.

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Встреча освобожденных украинцев в Борисполе / REUTERS/Gleb Garanich

Напомним, после масштабного обмена пленными, в результате которого 35 украинцев вернулись на Родину, один из освобожденных – режиссер Олег Сенцов – поблагодарил украинцев за поддержку и выразил надежду на возвращение домой всех узников Кремля.

Также, прибыв в "Борисполь" известный украинский режиссер Олег Сенцов позвонил маме, которая живет в Крыму. Мама освобожденного украинца в это время наблюдала за прилетом освобожденных украинцев по телевизору и видела, что Олег уже находится в "Борисполе". Услышав в телефоне голос сына, она не смогла сдержать слез.

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Крым встреча Сенцов обмен пленными Узник Кремля

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