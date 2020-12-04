Севастополь на грани экологической катастрофы: Черное море затянуло пленкой

При разделке списанного военного корабля топливо сливали прямо в море

В оккупированном Россией Крыму произошла утечка нефтепродуктов во время разделки военного корабля, в результате чего тысячи тысяч квадратных метров Черного моря оказались загрязнены.

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О случившегося 5 декабря сообщили на странице Росприроднадзора в Facebook.

В результате аварии морская поверхность оказалась покрыта нефтяной пленкой, присутствует запах нефтепродуктов. Оккупанты взяли шесть проб морской воды для анализа.

Первыми о загрязнении сообщили в Севастопольском морском порту. На одном из причалов недалеко от места ЧП частная компания занималась утилизацией списанного российского большого противолодочного корабля "Керчь".

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Начальник участка проведения работ объяснил, во время разделки БПК вода с остатками топлива попала в море.

Площадь загрязнения оценили примерно в 85 тыс. кв. м. Оккупационные власти продолжают оценивать ущерб.

Стоит отметить, что россияне принялись уничтожать экологию Черного моря после похожего инцидента на Камчатке, где в результате которого погибло много морских жителей.

Видео: instagram.com/kristy_rozenberg

Также ранее в этом году в России произошла другая экологическая катастрофа – летом предприятие компании "Норникель" в Красноярском крае слило дизельное топливо в реки Дальдыкан и Амбарная.

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