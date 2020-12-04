Севастополь на грани экологической катастрофы: Черное море затянуло пленкой

В оккупированном Россией Крыму произошла утечка нефтепродуктов во время разделки военного корабля, в результате чего тысячи тысяч квадратных метров Черного моря оказались загрязнены.
О случившегося 5 декабря сообщили на странице Росприроднадзора в Facebook.
В результате аварии морская поверхность оказалась покрыта нефтяной пленкой, присутствует запах нефтепродуктов. Оккупанты взяли шесть проб морской воды для анализа.
Первыми о загрязнении сообщили в Севастопольском морском порту. На одном из причалов недалеко от места ЧП частная компания занималась утилизацией списанного российского большого противолодочного корабля "Керчь".
Начальник участка проведения работ объяснил, во время разделки БПК вода с остатками топлива попала в море.
Площадь загрязнения оценили примерно в 85 тыс. кв. м. Оккупационные власти продолжают оценивать ущерб.
Стоит отметить, что россияне принялись уничтожать экологию Черного моря после похожего инцидента на Камчатке, где в результате которого погибло много морских жителей.
Также ранее в этом году в России произошла другая экологическая катастрофа – летом предприятие компании "Норникель" в Красноярском крае слило дизельное топливо в реки Дальдыкан и Амбарная.
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