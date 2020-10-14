Севастополю хватит воды на 81 день, объявлен режим повышенной готовности

В оккупированном Россией Севастополе из-за дефицита воды ввели режим повышенной готовности.

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Об этом сообщило российское "правительство" города, передает "Крым.Реалии".

По данным "властей", если в ближайшее время не выпадут осадки, запасов воды Севастополю хватит на 81 день.

"В настоящий момент запасы Чернореченского водохранилища составляют 16,8 млн куб. м воды. Если 7 млн куб. м неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя, с учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день", – заявил "и. о. заместителя главы" города Владимир Базаров на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 13 октября.

В связи с этим садовые товарищества решили перевести на зимний режим подачи воды, на следующей неделе собираются начать работы по переброске воды из озера у горы Гасфорта. Также "власти" намерены провести геологические изыскания в целях поиска и оценки запасов подземных вод на территории Севастополя.

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"Ряд первоочередных мероприятий – переброска воды с Кадыковского карьера – до 30 декабря, строительство Бельбекского водозабора – до 1 марта 2021 года. Переброска воды с Гасфорты – приступаем к работам со следующей недели", – сообщил "глава" Севастополя Михаила Развожаев.

Напомним, правительство РФ выделило почти 80 млн долларов на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму.

Мы также сообщали, что в аннексированном Крыму крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты. Свидетели сообщают, что по пересохшему дну теперь ходят люди и ездят автомобили.

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