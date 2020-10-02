Северо-Крымский канал не восстановить: эколог озвучил серьезную проблему

Евгений Хлобыстов рассказал, в каком сейчас состоянии главная водная артерия из Украины в Крым

После того, как Украина перекрыла воду в оккупированный Крым еще в 2017 году, сейчас восстановить водоснабжение по Северо-Крымскому каналу невозможно, поскольку его инфраструктура в плачевном состоянии.

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Об этом рассказал в интервью УНИАН профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, академик Академии экономических наук, эксперт Крымскотатарского ресурсного центра Евгений Хлобыстов.

"Реанимировать Северо-Крымский канал невозможно. Это требует огромных средств, фактически сопоставимых с затратами на строительство аналогичного сооружения", – сказал он.

Ученый напомнил, что канал уже шесть лет стоит без воды, на стенах образовались глубокие трещины.

"Дело в том, что еще в 2012-2013 годах канал имел очень большие водопотери, они составляли, в определенные периоды года, до 60%. Днище требовало ремонтных работ, но все руки не доходили. Теперь уже не восстановить. Когда Крым вернется в Украину, вопрос будет стоять о новом гидротехническом сооружении", – объяснил Хлобыстов.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не даст воду для нужд российских оккупантов и их военных баз, а помочь может только простым крымчанам. По его словам, в случае гуманитарной катастрофы Украина будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д. В то же время он отмечал, что сейчас невозможно технически возобновить подачу днепровской воды на полуостров из-за проблем с инфраструктурой.

В то же время заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос говорил, что Россия может захватить Северо-Крымский канал, но все равно останется без воды. Он объяснил суть проблемы для россиян.

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