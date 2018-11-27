"Сильно не били": командир буксира "Яны Капу" рассказал подробности захвата украинских кораблей

Вчера, 20:39

Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что, по словам командира буксира "Яны Капу" Олега Мельничука, его подвергли физическому воздействию при захвате украинских кораблей российскими военными, но сильно не били

Крымский адвокат Эдем Семедляев, фото ru.krymr.com
Крымский адвокат Эдем Семедляев, фото ru.krymr.com

Адвокат Эдем Семедляев посетил своего подзащитного – командира буксира "Яны Капу" Олега Мельничука, захваченного Россией в районе Керченского пролива, в Белогорском изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом сегодня в Facebook написал журналист Антон Наумлюк.

Семедляев сообщил, что Мельничук "держится хорошо".

"Рассказал, что, когда задерживали, подвергся физическому воздействию, но сильно не били. Его допросили, он рассказал, как было: "Стояли, ждали лоцмана, потом на нас напали. Ничьей границы мы не нарушали, виновным себя не считаю", – цитирует адвоката журналист.

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По словам Мельничука, он понимает, что "это политическое дело и моряки стали заложниками ситуации".

Наумлюк со ссылкой на Семедляева сообщил, что вместе с Мельничуком в Белогорский ИВС доставили Евгения Семидоцкого и Вячеслава Зинченко.

"Однако следователь утверждает, что Зинченко содержится в Алуштинском ИВС. У всех троих суд по мере пресечения завтра", – добавил журналист. 

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Ранее мы писали, что оккупанты в Крыму начали арестовывать захваченных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
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"Сегодня"

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