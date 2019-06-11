Симферопольский "суд" арестовал задержанного крымского татарина Нагаева

Во вторник, 11 июня, меру пресечения изберут еще троим задержанным крымским татарам

Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя арестовал задержанного вчера крымского татарина Руслана Нагаева. Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

"Руслану Нагаеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 5 августа", – сказано в сообщении.

Во вторник, 11 июня, меру пресечения изберут еще троим задержанным крымским татарам Руслану Месутову, Ленуру Халилову и Эльдару Кантимиров.

Напомним, в оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски у крымских татар. Ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски.

В результате обысков в оккупированном Россией Крыму задержаны семь крымских татар.

Российские силовики неоднократно приходили с обысками к крымским татарам.

Как мы писали ранее, после задержаний и обысков в домах крымских татар под Симферополем оккупанты перевезли арестованных на территорию России – в Ростов-на-Дону.

Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".

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