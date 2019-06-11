Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Симферопольский "суд" арестовал задержанного крымского татарина Нагаева

11 июня, 14:25

Во вторник, 11 июня, меру пресечения изберут еще троим задержанным крымским татарам

Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя арестовал задержанного вчера крымского татарина Руслана Нагаева. Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

"Руслану Нагаеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 5 августа", – сказано в сообщении.

Во вторник, 11 июня, меру пресечения изберут еще троим задержанным крымским татарам Руслану Месутову, Ленуру Халилову и Эльдару Кантимиров.

Напомним, в оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски у крымских татар. Ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски.

В результате обысков в оккупированном Россией Крыму задержаны семь крымских татар

Российские силовики неоднократно приходили с обысками к крымским татарам.

Как мы писали ранее, после задержаний и обысков в домах крымских татар под Симферополем оккупанты перевезли арестованных на территорию России – в Ростов-на-Дону.

Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег арест, задержание, крымские татары, обыски

Вы сейчас просматриваете новость " Симферопольский "суд" арестовал задержанного крымского татарина Нагаева". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время обысков в оккупированном Крыму задержали семь крымских татар

Вчера, 14:26

Им вменяют участие либо организацию запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир"

Стало известно, какое наказание запросило российское обвинение для задержанных крымских татар

Вчера, 16:30

Российские силовики уже неоднократно приходили с обысками к крымским татарам

Зеленский оставил на должностях двух чиновников времен Порошенко

В Одесской обл бушует наводнение: прорвало дамбы и затопило улицы

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

10 жизненных советов от вашего… кота

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Ушел из жизни российский актер Александр Кузнецов

На море as usual. Кто возит украинцев отдыхать в Крым?

32-летняя россиянка превращается в живую Барби

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Почему нельзя хранить яйца на дверце холодильника: ответ

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?

Экономист спрогнозировал курс доллара в Украине к концу лета 2019

В Украине отменили "зеленый" тариф для солнечных электростанций
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь