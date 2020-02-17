"Сирия ждет тебя, малыш": в Крыму для детей устроили "бой в Афганистане" (фото)

Фото: Roksolana Today, Twitter

В оккупированном Севастополе оккупанты устроили для школьников "бой в Афганистане". Детей учили стрелять из винтовки и метать гранаты, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что учения прошли 16 февраля в рамках военно-тактической игры "Щит и меч". Обучали там более 100 детей российского "военно-патриотического" движения "Юнармия".

"В ходе игры юнармейцы обустроили полевой лагерь, выполнили стрельбы из пневматической винтовки и попробовали свои силы в метании гранаты на дальность и точность", – говорится в сообщении.

Кроме того, после учений для школьников организовали концерт. И там детей не оставили в покое – устроили соревнование на лучшее исполнение строевых песен.

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Фото с эпичной "игры" опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday.

"Парк Патриот в Севастополе. 16 февраля тут слепили реконструкцию боя в Афганистане. В этом году новодиды конкретно обострились", – отметила она.

Ранее мы писали, что в оккупированном Крыму российские власти заставляют дирекцию местных школ контролировать соцсети учеников.

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Соответствующий документ поддержали 63 страны, против – 19.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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