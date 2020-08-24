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"Скоро и такой не будет" – в Симферополе грязную воду из кранов подают по графику (фото)

24 августа, 05:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

У людей из кранов течет вода желтого цвета

В оккупированном Крыму, где заканчиваются последние запасы воды, жители Симферополя возмущаются из-за графика водоснабжения и публикуют фото мутной воды. Об этом свидетельствуют опубликованные в Twitter фото пользователя RoksolanaToday&Крым25%.

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В частности, жители микрорайона Петровской балки не довольны тем, что по графику вода в их домах будет подаваться только в утренние часы, когда большинство из них находятся на работе.

"Что за дискриминация по районам. Вечером из принципа включать не будут?" – спрашивают они.

Более того, качество воды, которая попадает к местным жителям, позволяет использовать ее только в технических целях. Жидкость из водопровода мутная и желтоватого цвета.

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"Такая вода течет на улице Миллера. Пока течет. Скоро и такой не будет", - заметила автор поста.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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вода Крым Симферополь водоснабжение
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