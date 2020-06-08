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Следком России в Крыму передал "дело" Джемилева в суд

8 июня, 16:16

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Джемилева обвиняют в якобы незаконном пересечении границы

Так называемое Главное управление Следственного комитета РФ по Крыму направило в суд "дело" против лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Об этом написали на сайте подконтрольного России Следкома, сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. В настоящее время нет комментариев Мустафы Джемилева этой информации.

27 мая Следком России завершил расследование "уголовного дела" в отношении лидера крымскотатарского народа. Тогда Джемилев заявил, что его интересуют "привлеченные лица" в этом "уголовном деле".

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"Адвокат Николай Полозов занимается этим делом. Я определил задачу так, что нас интересуют привлечены лица. Сейчас пересняли эти 11 томов, эту чушь, которую они набрали. Я эти документы передам в прокуратуру АРК. Они будут рассматривать вопрос, на кого надо открывать уголовные дела. Потом пойдем в Европейский суд по правам человека", – сказал Джемилев.

Напомним, Мустафе Джемилеву предъявили обвинения из-за его поездки в оккупированный Крым в мае 2014 года. Россия считает оккупированный Крым своей территорией и запретила Джемилеву посещать Крым на протяжении пяти лет.

Кстати, ранее Мустафа Джемилев рассказал о ситуации на полуострове. По его словам, ФСБ может вызвать на разговор даже за "лайк" или комментарий к публикации в интернете, которая не понравилась спецслужбам.

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