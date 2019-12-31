Смертельное ДТП в Крыму: число жертв возросло

/ Фото: Кафа

В результате ДТП на трассе "Таврида" в оккупированном Крыму, которое произошло в понедельник, 30 декабря, скончался еще один человек. О этом сообщает Kerch.fm.

Таким образом, всего в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, еще один человек пострадал.

Также инцидент прокомментировал владелец автобуса, попавшего в ДТП.

"В аварию попал автобус, который выехал из Керчи в Симферополь, а не наоборот. И авария произошла на полосе движения автобуса. То есть грузовик выехал на встречную полосу движения. Предварительно, в ДТП погибли два человека из грузовика, и пострадал один пассажир автобуса", – сообщил хозяин автобуса.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП: погиб пассажир легковушки. Водитель Рeugeot в Симферопольском районе не уступил дорогу автомобилю КамАЗ.

Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку. По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить.

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