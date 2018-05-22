Смертельное ДТП в Ялте: появились новые фото и видео

Сегодня, 13:35

В сети появились новые фото и видео страшной аварии в оккупированном Крыму

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В сети появилось новое видео с места страшной аварии неподалеку от Ялты в оккупированном Крыму – на кадрах съемки видеорегистратора видно, как Mercedes идет на обгон по встречной полосе, несмотря на сильный дождь, а вскоре после очередного обгона влетает в КIA.

Ролик с места аварии, в которой погибла женщина и ее годовалый ребенок, был опубликован Следственным комитетом России.

Стоит добавить, что в СК РФ, подтвердили, что за рулем Mercedes был пьяный старший инспектор оккупационной дорожно-патрульной службы ГИБДД по городу Ялте. Также указано, что после столкновения с КIA машину нарушителя отбросило на ВАЗ, где был ранен восьмилетний пассажир.

Напомним, что ранее стало известно о том, что одна из пострадавших была госпитализирована в травматологию ялтинской горбольницы в тяжелом состоянии. Врачи не исключают, что ее придется транспортировать в больницу Симферополя.

Также медики сообщили, что восьмилетнюю девочку, пострадавшую в аварии, выписали из больницы после оказания необходимой помощи.
ДТП, Крым, Ялта, смертельное ДТП

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"Сегодня"

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