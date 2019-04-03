Сначала тюрьма, потом колония: оккупанты готовят "жесткий" приговор двум севастопольцам

"Обвинение" попросило 15 лет для Дудки, для Бессарабова – на два месяца меньше из-за того, что у него несовершеннолетний ребенок

Алексей Бессарабов и Владимир Дудка. Фото: crimeahrg.org.

Сначала тюрьма, потом колония: оккупанты готовят "жесткий" приговор двум севастопольцам //smm.ollcdn.net/img/article/11282/54_main_new.1522887918.png //smm.ollcdn.net/img/article/11282/54_tn.1522887918.png 2019-04-03T12:51:00+03:00 Крым "Обвинение" попросило 15 лет для Дудки, для Бессарабова - на два месяца меньше из-за того, что у него несовершеннолетний ребенок

"Гособвинитель" в подконтрольном России Севастопольском городском "суде" запросил почти 30 лет на двоих для севастопольцев Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, которых ФСБ обвинила в том, что они якобы являются агентами украинских спецслужб. Об этом сообщил участник процесса адвокат Сергей Легостов в среду.

"Вчера состоялись прения сторон, выступило обвинение, защита, с последним словом подсудимые", – сказал он.

По его словам, "обвинение" попросило 15 лет для Дудки, для Бессарабова – на два месяца меньше из-за того, что у него несовершеннолетний ребенок.

"Первые четыре года – тюрьма, остальные – колония строгого режима. Плюс 500 тысяч штрафа (для каждого – Ред.). Адвокаты просили оправдать (обвиняемых – Ред.)", - сказал Легостов.

По его информации, прокуратура исключила из дела один эпизод – "о незаконном хранении боеприпасов".

"Она отказалась от обвинений в этой части, как от излишне вмененного. (В деле – Ред.) осталось (два эпизода – Ред.) "незаконное приготовление к диверсии" и "незаконное хранение взрывчатых веществ", - сказал адвокат.

Дудка и Бессарабов ранее обвинялись по ч.1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 (подготовка к диверсии в составе организованной группы) и ч. 3 ст.ст. 222 и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные по предварительному сговору в составе организованной группы). Вину они отрицают.

Напомним, 9 ноября 2016 года оккупанты сообщили о задержании в Севастополе "членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины" – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

Один из фигурантов этого дела, Дмитрий Штыбликов, ранее был осужден на пять лет колонии строгого режима и этапирован в Омскую область.

Также мы сообщали, что состояние здоровья политзаключенного Владимира Дудки ухудшилось, родные не исключали инсульта.

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